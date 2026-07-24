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大盤跌千點 遠傳帶頭漲 電信三雄再成撐盤焦點

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
股市示意圖。聯合報系報資料照
股市示意圖。聯合報系報資料照

美伊衝突升溫，AI產業支出疑慮等，影響台股今（24）日開低走低，盤中跌超過千點，電信三雄再度成為撐盤焦點，遠傳帶頭漲，漲幅約2.4%，股價來到105.5元，台灣大小漲1.5元，股價來到113.5元，龍頭中華電信則在平盤138元附近。

電信三雄除穩定獲利，近年透過AI、雲端、大數據、物聯網等科技整合智慧解決方案，也成為推升營運成長的新焦點。

另一方面，AI帶起新世代網路架構需求，讓電信業者不再只是掌握網路基礎建設的笨水管，因應AI帶起的新網路需求，以AI管理網路，甚至AI-RAN可望將網路升級為邊緣運算中心，都重新定義了電信產業的網路基礎建設價值。

業界人士分析，台灣電信產業近年競爭激烈，歷經2018年499雙飽之亂，電信本業靠著2020年5G上路後，隨著近兩年5G滲透率提升到四成以上，朝向五成邁進，才推升本業穩定成長，兩大電信合併案完成後，重返電信三雄，電信市場從「價格」之戰，邁向「價值」競爭。

近年電信三雄營收、獲利穩定成長，不僅超越財測表現，更有創下歷史新高的佳績。

美系外資近期報告就分析，電信業者獲利高於預期，行動業務走向健康的競爭態勢，用戶持續升級5G，提升平均帳單金額（ARPU）。

另一方面，外資更認為，資通訊業務（ICT）是電信業獲利成長的重要驅動要素。也因此外資調高對於中華電信及遠傳2026年、2027年營收及獲利預估，重申遠傳「優於大盤」評等，目標價從原本的115元調高為120元；中華電信則維持「中立」評等，目標價從原本的140元調高為147元。

遠傳 中華電信 台灣大 電信三雄

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