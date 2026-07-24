不要亂接刀子？法人示警：一點利空就反應的弱勢震盪盤來了

台股由去年封關28,963.6點往上飆漲，一度寫48,218.87點的歷史新高點，大漲19,255.27點，即使近期由高點滑落至41,967.75點，短線急跌6,251.12點，今年來仍是大漲；不過，近期不斷出現回測季線的走勢，法人示警，「利多不漲，但一點利空就反應」，多空強弱扭轉，弱勢震盪下不急著搶反彈。

統一投顧董事長黎方國直言，目前的盤勢出現多空強弱勢扭轉格局，預期8、9月間將是弱勢震盪的表現，這時候應先「持盈保泰」，保留現金部位，逢反彈宜適度減碼，不急著搶反彈，靜待弱勢震盪修正結束再布局。

台股由歷史高點回跌以來，一度下探至41,967.75點，失守季線，且曾寫單日重挫2,953.71點，歷史最大單日跌點的紀錄，隨後雖有反彈，但一有風吹草動，就會衝擊指數的表現，24日早盤以44,769.39點開低，下跌81.42點，指數開低走低，一度下滑至43,607.4點，大跌1,243.41點，季線再度失守。

黎方國表示，多頭格局時只要有題材，小利多就會上漲，但若是出現利多不漲，一點小利空就反應，顯示多空強弱勢扭轉，他強調，預期8月、9月將呈現弱勢震盪，影響大盤的因素包括美國期中選舉、戰事擴大、市場預期FED在9月升息的可能升溫。

黎方國指出，目前川普的民調下滑，共和黨在期中選舉的壓力大，預期股市將先反應，恐在選前出現下跌；另外，由於油價大漲，市場對9月FED升息的可能機率也在上揚，這些都將對股市造成影響。

黎方國強調，預期第3季可能是弱勢震盪格局，不急著搶反彈，至於修正整理期何時結束？他認為，要看期間的跌幅及速度，是緩跌還是急跌，不過，現階段操作要保守，逢反彈宜適度減碼，先避開弱勢震盪期，保留現金部位。