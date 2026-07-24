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ETF越跌越買真的會是台股定海神針？專家示警：ETF買盤撐住反而小心隱藏死亡螺旋

聯合新聞網／ 玩股網
台股強勢除AI基本面外，也受ETF持續買盤支撐，但上市權值股被ETF高度集中持有，長期恐埋下贖回時放大跌勢的風險。台股示意圖。 聯合報系資料照
台股強勢除AI基本面外，也受ETF持續買盤支撐，但上市權值股被ETF高度集中持有，長期恐埋下贖回時放大跌勢的風險。台股示意圖。 聯合報系資料照

有沒有想過，這波台股為什麼這麼強？即使國際都出現大幅回檔，但台股特別是加權指數（上市），從高點到低點僅回檔12.96%；不過櫃買指數（上櫃）卻重挫達22.27%，跌幅幾乎是上市的1.7倍。

多數人第一時間會想到AI出貨！確實，台灣在AI伺服器代工的全球占比高達九成左右，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）幾乎包辦了全球雲端服務商的訂單。

再加上先進封裝、晶圓代工等也幾乎是台積電（2330）、日月光投控（3711）在做，輝達、超微的高階晶片都得靠它，這是台股基本面最硬的底氣。

但除了這個原因，還有一個很少人真正拆解過的因素：ETF。

一、ETF主要的「認養股」：上市權值股的暴力買盤

先講一個具體的例子。廣達（2382）目前是全台股「被ETF佔比重」排名第二名，僅次於中信金（2891），比重高達15.10%。

而今年 5月21日～6月12日期間，群益科技高息成長（00946）、群益台灣精選高息（00919）等ETF，將廣達納入成分股，加上原本就偏好持有廣達的國泰永續高股息（00878），在 ETF買盤帶動下，讓投信僅 17個交易日買超廣達 29萬張，也讓廣達股價在5月底出現大漲走勢。

那要如何知道到底有哪些ETF納入廣達呢？只要點選右上方的「相關ETF」就可以查看廣達有哪些ETF將其納入成分股。

從基金規模排行來看，台股資產規模排名前 2～4名的ETF，元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919），通通把廣達（2382）納入前段班持股，光這三檔合計就占了廣達超過一成的籌碼（00878貢獻4.58%、00919貢獻4.54%、0056貢獻2.18%）。

廣達在7/16除權息後，緊接著又遇上大盤修正，股價出現明顯賣壓；以6月至今（7/23）的單純報酬率來看是-1%，但還原權息後其實仍有3.3%的正報酬。

但你知道嗎？規模最大、受益人數最多的元大台灣50（0050），以及受益人數增加速度最快的主動統一台股增長（00981A），6月至今的報酬率雙雙翻負，而且輸給了00878、00919、0056這幾檔高股息ETF。

也就是說，這波台股修正中，高股息ETF的報酬率開始反超市值型與主動式的熱門ETF，抗跌性明顯更強。

但是在這波大盤下挫的過程中，0050、00981A卻呈現瘋狂進場的態勢。

融資數據就是最直接的證據：7/20當天，0050單日融資大增約4.1萬張；隔天7/21，00981A融資也大增約1.9萬張。

這些看似「分散風險」的ETF買盤，其實正是在大盤下跌時，撐住權值股的關鍵力道。

不只融資，籌碼面也看得出同樣的訊號：上週0050持股200張以下的股東人數全面呈現成長，其中又以20張以下的散戶區間成長最明顯。

00981A則是15~40張區間的股東人數增長最多。這代表就算大盤重挫，投資人對「ETF逢跌就是買點」的信念依然相當堅定，仍願意勇敢加碼。

而正因為0050的成分股，全都是台股權重最高的那幾檔龍頭股，這股買盤才會直接轉化成加權指數的強力支撐。

也就是說這些被0050納入的成分股，在這波下跌過程中，能展現強力支撐，歸功於投資人熱愛的ETF以及拼命買進ETF的投資人！

那現在的ETF到底有多瘋狂？前幾大權值股被納入ETF的比重又有多高？

二、實證：上市前20檔被ETF「重壓」的檔數 是上櫃的2.61倍

下圖分別為：上市、上櫃權重前20名指數占比並加上ETF總檔數以及ETF個股總站比

這張表最值得玩味的，是「檔數」跟「比重」根本是兩件事。

台積電被67檔ETF納入持股，聯發科更高達70檔，看起來是「最多人買」，但因為兩家公司市值實在太龐大，ETF的資金相對於整體市值來說反而被稀釋，佔比只有3.5%左右。

接著我們直接把上市與上櫃「加權指數／櫃買指數」前20大權值股，全部抓出來做總量比較。

上市前20檔的「ETF持有檔數」全部加總：67 + 70 + 52 + 44 + 56 + 47 + 64 + 49 + 37 + 45 + 33 + 51 + 32 + 46 + 39 + 24 + 31 + 35 + 41 + 34 = 897檔

上櫃前20檔的「ETF持有檔數」全部加總：32 + 23 + 38 + 19 + 21 + 25 + 13 + 21 + 17 + 11 + 15 + 10 + 13 + 16 + 9 + 15 + 4 + 18 + 10 + 14 = 344檔

兩者相減：897 − 344 = 553檔，換算下來，上市前20大權值股被ETF納入的檔數，是上櫃前20大權值股的2.61倍。

這還只是「檔數」的差距。如果看「佔個股總比重」，落差更驚人：

上市前20檔裡，中信金（15.41%）、廣達（15.10%）、國泰金（9.42%）都被ETF拿走近一成甚至超過一成五的籌碼。

反觀上櫃前20大權值股中，比重最高的鈊象（3293），ETF佔比也才12.68%，且上櫃能站上10%以上比重的個股屈指可數，多數上櫃權值股的ETF佔比遠低於5%。

換句話說：上市權值股不但被更多檔ETF盯上，每一檔被納入的「持股比重」也更多。

上櫃權值股雖然基本面同樣硬（環球晶、群聯、信驊都是各自領域的隱形冠軍），卻幾乎被主流ETF資金晾在一邊。

這就是這波修正「上市跌一成、上櫃跌兩成」最關鍵的資金結構差異。

三、這其實是在埋一顆「死亡螺旋」的種子

「越跌越買ETF」聽起來是理性的紀律行為，但放大到整個市場結構來看，它正在製造三個層層堆疊的風險：

籌碼集中度持續墊高：中信金、廣達這類個股，ETF佔比每個月都在墊高，代表可自由流通、由市場機制自然定價的籌碼越來越少，股價對ETF申購/贖回的敏感度也越來越高。

贖回風險是不對稱的：牛市時，ETF買盤是穩定的加分；但一旦遇到系統性股災、投資人恐慌贖回，ETF必須依成分股比例賣出。

這時候，中信金、廣達、台新新光金這種被ETF重壓15%左右部位的股票，會被迫承受遠大於大盤平均的賣壓，形成「越是被ETF愛戴的股票，崩盤時跌得越兇」的反向結果。

高股息ETF之亂的翻版跡象：回顧2023年下半年以後，只要被高股息ETF納入成分股，往往會出現一波明顯的資金行情。

但這兩年在AI紅利帶動下，市值型ETF－元大台灣50（0050）的報酬率一度大幅超前高股息ETF，也讓部分投資人轉而追逐報酬率，資金出現從高股息ETF轉往0050的跡象。

在這樣的資金消長下，先前受惠於高股息ETF買盤的個股，確實有一部分出現了較明顯的回檔走勢，值得留意這是否會是「高股息之亂」的翻版，不過這仍需要更長時間觀察，才能判斷是短期資金風向轉換，還是結構性的趨勢。

是ETF撐了股價 還是公司基本面夠硬 ETF才敢買?

這個問題其實不用選邊站，答案是：兩個方向同時在發生，而且正在互相強化。

ETF選股的邏輯，本來就偏好「未來具備成長性」的公司，這解釋了為什麼台積電、廣達、華邦電、奇鋐這種基本面強、產業趨勢對的股票，會持續被納入越來越多檔ETF。

但問題是，當數百萬投資人的資金透過ETF、一波接一波湧進同一批股票時，買盤本身就會把股價推到脫離基本面的位置，本益比越墊越高。

而這個「越漲越貴」的過程，又會讓更多定期定額資金覺得「這檔有ETF認養、應該安全」，持續加碼，形成一個自我強化的迴圈：基本面好→ETF買→股價漲→本益比貴→但ETF資金還是繼續買。

會持續買的原因，一部分是投資人對「ETF逢跌就是買點」的信念，一部分則是定期定額本來就是機械式扣款進場，不管本益比貴不貴。

也因此部分個股的本益比被推到脫離合理範圍，一旦規模成長趨緩、漲勢一調頭，也可能引發多殺多的風險。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：高股息ETF報酬率反超0050！當逢跌就買成為信仰，籌碼集中的隱憂正在累積！

台股 緯創 廣達 超微 高股息 市值型

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