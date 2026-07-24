國巨回檔幾乎腰斬...慘遭大股東倒貨？專家搖頭：大戶3指標僅小幅下滑、國際盤影響更大

2026年7月17日，國巨(2327)股價失守700元關卡，終場以跌停作收。

當天市場流傳大股東「陳氏傳承公司」因股票解質押、可能出售持股的說法，國巨在當天收盤過後發布正式聲明澄清，表示公司迄今並未收到該股東任何股權變動之申報或通知，持股狀況並無異動。

但如果只把焦點放在這則謠言上，會錯過這次重挫真正的全貌。

同一天，國際股市同步出現恐慌性殺盤：美伊軍事衝突當時正在快速升溫，美軍持續空襲伊朗、伊朗也對美方目標展開報復性攻擊，地緣政治風險急速升高；美股半導體類股先前已連續重挫，市場對晶片股評價偏高的疑慮也同步發酵。

這兩股力道疊加，讓包括台灣、日本在內的亞股在同一天全面走低，國巨的謠言只是眾多同時發生的變數之一，不是唯一原因。

跨國同步重挫：日股、台股同一天都在盤中重摔、尾盤拉回

把國際比較數據攤開來看更清楚：日本被動元件大廠太陽誘電當天盤中最低跌到10,150日圓，較前一交易日收盤12,525日圓，盤中最深一度重挫近19%，尾盤拉回後收在11,035日圓，跌幅收斂為11.90%。

同業村田製作所盤中最低7,270日圓，較前一交易日收盤8,400日圓，盤中最深跌幅達13.45%，尾盤同樣拉回，收在7,632日圓，跌幅收斂為9.14%。

這種「盤中重摔、尾盤拉回」的走勢，跟台股同一天的走勢型態相當類似，顯示這是一場跨國同步發生的恐慌性賣壓，而不是單一市場、單一公司的個別事件。

台股當天終場暴跌2953.71點，收在42671.27點，跌幅6.47%，改寫史上最大單日收盤跌點紀錄，這個收盤點位其實跟5月底台股創高階段的高檔區間相去不遠，換句話說，這波重挫把指數打回不久前才站上的位置附近，並非跌破了什麼全新的低點。

國巨自身的處境也不只有謠言跟大盤重挫，這兩項變數同一段期間內，國巨在10天內兩度爆出鉅額違約交割，13家券商通報的違約金額合計超過4000萬元，代表不少用融資操作的投資人在這波重挫中被迫斷頭出場。

信昌電(6173)更因為股價跌勢過快，被櫃買中心正式列入處置股交易，處置原因是最近6個營業日累積跌幅達28.94%，處置期間自7月17日起至7月30日止，改為每20分鐘撮合一次。

一場重挫 往往是好幾股力道同時發生

國巨這次的案例很適合拿來提醒投資人一件事：股價重挫時，市場往往會很快鎖定一個最容易理解、最戲劇化的敘事（例如大股東倒貨）。

但實際上背後常常是好幾個變數同時發生，國際地緣政治風險升溫、國際股市同步恐慌性殺盤、族群個股跌深觸發處置、槓桿部位被迫斷頭，加上一則尚待證實的傳言，全部疊加在一起。

值得留意的是，運算晶片、AI伺服器這類底層硬體的終端需求本身並沒有消失，這次的殺盤更多反映的是情緒面的恐慌，而不是需求基本面出現裂痕。

這也是為什麼台股、日股同步出現「盤中重摔、尾盤拉回」的型態，且收盤點位大致回到不久前才創過的高檔區間，而不是跌破全新支撐、開啟趨勢反轉。

籌碼面：確實有大戶減碼、散戶承接，但幅度平緩

把周線的籌碼結構攤開來看，7月9日這週，國巨大戶持股（400張以上）比例來到73.39%，較前一週下滑，股東人數364人同樣較前一週減少，張數1,520,354張也同步下降。

相對地，散戶持股比例15.98%較前一週上升，股東人數449,560人、張數330,925張同樣都在增加，總股東人數453,052人同步走高。

也就是說，這週確實出現了「大戶籌碼略減、散戶籌碼略增」的移轉現象，方向上跟謠言所指的「大股東出脫持股」並非完全矛盾。

但關鍵在於幅度：三項大戶指標都只是小幅下滑，不是斷崖式的籌碼鬆動，散戶持股的增幅也相對平緩，並沒有出現恐慌性大量進場承接籌碼的型態，比較像是系統性重挫過程中正常的持股結構微調，還不到足以坐實「大股東正在大舉倒貨」的嚴重程度。

AI伺服器占比才是關鍵 被動元件的暴漲暴跌與實質營收支撐

被動元件族群裡，AI伺服器需求到底占了多少實際比重。

以國巨為例，公司在最近一次法說會揭露「運算／企業系統」營收占比已經來到24.9%，且比例仍在上升。

這代表被動元件這一波行情，已經不是單純的「題材帶動」，而是有實質營收占比在支撐，即使遇到淡季，訂單能見度跟交期拉長的現象都還在，這也是為什麼即使短線股價劇烈修正，個股的月營收數字依然能維持高檔、甚至持續創高的原因。

短線的暴漲暴跌反映的是籌碼與情緒面的擁擠程度，而不是這個產業的終端需求正在消失，兩者不能混為一談，但投資人也不宜因為股價劇烈震盪，就忽略了持續追蹤這個實際占比變化的重要性。

占比若持續墊高，代表這個族群跟AI供應鏈的連動只會越來越深，也代表未來每一次AI相關類股的國際同步震盪，都可能重演類似的劇烈波動。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：被動元件大逃殺！國巨失守700元、日股同崩，真相不只謠言！