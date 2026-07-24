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AI一直跌！「貨櫃三雄」底部起漲 迎第3季旺季行情

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
圖為貨櫃港口。圖/AI生成
圖為貨櫃港口。圖/AI生成

AI股近期頻遭空襲，台股24日盤中再度重挫超過1,100點，但貨櫃三雄相對抗跌，萬海（2615）、陽明海運（2609）盤中漲逾2%，長榮（2603）上漲近1%。國內航運及物流業者指出，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）呈現高檔整理，預測第3季旺季行情可望延續。

美伊戰事惡化，伊朗革命衛隊關閉荷莫茲海峽，動用小型快艇、無人機、短程飛彈及水雷攻擊過峽船隻。另外伊朗的代理人─葉門胡塞組織(青年運動)已經宣告將封鎖紅海口的曼德海峽，以阻止沙烏地阿拉伯運石油出海。

物流業者指出，紅海危機迄今尚未解除，船舶仍須繞行好望角，紅海航線短期內難以恢復正常，使有效運力持續受到壓縮；陽明董事長蔡豐明也表示，伊朗及荷莫茲海峽後續情勢仍充滿不確定性，船公司也不會迅速恢復航經荷莫茲海峽。

雖然運力受到壓縮，但貨櫃市場即將迎來第3季的傳統旺季，台驊（2636）、中菲（5403）行等物流業者均認為，雖然運價不易重現上半年連番大漲走勢，不過在新船供給成長有限、港口壅塞及航商持續控艙等因素支撐下，運價仍有望維持相對高檔。

陽明董事長蔡豐明表示，市場需求並未明顯轉弱，目前貨量仍維持滿艙，第3季也是傳統航運旺季，對第3季市況仍抱持審慎樂觀態度。

物流業者分析，今年6、7月受美國關稅政策影響，市場提前拉貨效應發酵，一度推升海運運價逼近疫情期間高點，接下來真正的考驗，將是美國關稅政策明朗化後，第4季歐美年底備貨需求能否順利接棒，成為下一波運價與貨量成長動能。

荷莫茲海峽 陽明海運 伊朗 萬海 長榮

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