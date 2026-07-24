集保eNotice擴大納入現增股票發放通知

臺灣集中保管結算所持續推動股務數位化，eNotice股務事務電子通知平台再升級！繼股利發放通知及ETF收益分配通知電子化後

，自7月24日起，新增「現金增資認股股票發放電子通知」服務，打造更完整的股務事務電子通知機制。未來投資人可透過電子郵件及「集保e手掌握」App，即時掌握現金增資認股股票發放資訊，讓重要股務訊息不漏接、投資管理更即時、有效率。

eNotice自2023年6月推出以來，持續協助發行公司及投信業者將紙本通知轉為電子化傳送，不僅大幅提升資訊傳遞效率、呼應全球永續減碳趨勢，更同步降低紙張印製及郵寄成本，兼顧企業營運效益與ESG發展。截至目前，已有超過1,600家發行公司及投信業者導入eNotice服務，展現市場對股務數位化的高度認同。

隨著投資人逐漸習慣透過電子方式接收重要資訊，eNotice的使用規模也持續快速成長。平台上線短短三年，已有近180萬名投資人同意接收電子通知，累計發送量突破3,000萬筆，顯示eNotice已成為投資人掌握股務資訊不可或缺的數位夥伴，也為金融服務數位轉型及永續發展注入新動能。

集保結算所副總經理黃蓁蓁表示，此次新增現金增資認股股票發放電子通知，代表eNotice服務範圍再向前邁進，成功串聯「股利發放」、「ETF收益分配」及「現金增資認股股票發放」三大核心股務通知，提供投資人更完整、更即時的資訊服務。

黃蓁蓁特別提醒，已申請eNotice的投資人無須重新申辦，即可直接享有此項全新服務，全面提升股票資產管理效率。集保結算所誠摯邀請尚未加入eNotice服務的發行公司參與數位化服務行列，也鼓勵投資人踴躍申辦，一起享受「通知更即時、管理更輕鬆、永續更有感」的全新股務體驗。