AI燒錢燒到投資人害怕？Alphabet、特斯拉重挫 台股重摔千點再破季線

美股那斯達克昨日跳空下挫2.15%，Google、特斯拉公布第2季財報，除了自由現金流都轉負，公司更預告資本支出還會再增加，引發投資人不安，Google、特斯拉分別重挫6.89%、14.52%。台股跟著承壓，24日盤中大跌超過1,000點，再度摜破季線大關。

Google母公司Alphabet22日公布上季財報，自由現金流轉為負59億美元，為首次單季自由現金流轉負，但Alphabet仍宣布調高今年資本支出至最多2,050億美元，為去年的兩倍以上。

科技巨頭燒錢速度之快，令市場震驚，根據統計，Alphabet季度自由現金流從2025年第3、4季的246億美元，到今年第1季的101億美元，第2季轉為負數。主因是資本支出加速，從2025年第4季的279億美元到上季的449億美元，半年內成長了61%。

特斯拉也出現同樣狀況，自由現金流量為負10.9億美元，為兩年多來首見，但仍將持續增加資本支出，執行長馬斯克預告：「今年是龐大的資本支出年」，預期今年資本支出將超過250億美元（逾新台幣8,100億元），且未來兩到三年支出還會持續增加。

反映在市場上，Google、特斯拉股價分別重挫6.89%、14.52%。而接下來微軟、Meta、亞馬遜預定下周公布財報，市場將詳細檢視相關情況。

隨著市場氛圍變保守，原本受惠最深的「賣鏟子」台股，也不敵市場賣壓，盤中一度重挫1208.83點，下探至43641.98點，而台股僅收復季線三天，就再度跌破季線關卡。

台積電（2330）盤中下跌逾2%，回測季線，台達電（2308）下跌逾3%，聯發科（2454）相對抗跌，下跌逾1%，鴻海（2317）下跌近2%，台光電（2383）跌勢較重，下跌近6%。