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台股狂瀉逾千點！創見單季賺贏1年觸漲停 領軍記憶體模組股逆勢突圍

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台股狂瀉逾千點！創見單季賺贏1年觸漲停 領軍記憶體模組股逆勢突圍

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股大跌示意圖。聯合報系資料照
台股大跌示意圖。聯合報系資料照

台股24日受國際局勢升溫及美股重挫拖累，盤中大跌逾1,000點，記憶體模組族群卻逆勢成為盤面亮點。創見（2451）第2季與上半年獲利雙創歷史新高，股價一度攻上漲停268.5元，帶動凌航（3135）、宇瞻（8271）、威剛（3260）及十銓（4967）等個股同步走強，展現AI記憶體需求帶來的抗跌力道。

創見第2季稅後純益118.97億元，季增46.5%、年增2,728%，每股純益27.7元，刷新單季歷史紀錄；累計上半年每股純益46.63元，同步改寫新高。

宇瞻表現同樣亮眼，第2季稅後純益27.13億元，季增45.7%，毛利率攀升至51.25%，上半年稅後純益45.76億元、每股純益35.51元，雙雙超越歷年全年獲利。

市場認為，模組廠獲利大爆發，主要受惠於全球AI基礎建設快速擴張。四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出持續攀升，AI伺服器大量建置推升記憶體需求，而三大DRAM原廠又將產能優先配置於高頻寬記憶體（HBM），使DDR4、DDR5及NAND Flash供給持續吃緊，帶動價格與獲利同步走升。

創見董事長束崇萬指出，原廠雖持續擴大資本支出，但新產能最快要到2027年才會陸續開出，供需平衡甚至可能延後至2028年，短期內缺貨態勢相當明確，記憶體產業已進入長期需求擴張階段。

凌航董事長曾珍也看好後市，預估第3季DRAM報價可望再漲約30%，NAND Flash漲幅更可能達60%至70%，目前已有雲端服務供應商提前洽談2028年至2030年的長期供貨合約，顯示AI帶動的需求已從短期拉貨轉向長期布局。

為迎接這波長達數年的成長循環，模組廠也積極擴充產能與布局高階應用。宇瞻近期推出LPDDR5 CAMM2與SOCAMM2記憶體解決方案，搶攻AI PC、邊緣AI及工業電腦市場；凌航與宇瞻則分別完成36億元及40億元聯貸案，充實營運與備貨資金。

隨著AI伺服器、機器人、電動車及AI PC需求持續升溫，市場普遍看好台灣記憶體供應鏈可望延續長週期成長動能。不過，隨著族群股價近期大幅反映AI需求題材，短線漲多後的獲利了結壓力仍不可忽視，後續股價表現仍將回歸實際獲利成長與供需變化。

創見 威剛 美股

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