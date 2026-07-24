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台股大跌千點 中鋼卻逆勢上漲 成功填息達陣

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
鋼鐵示意圖。圖／AI生成
鋼鐵示意圖。圖／AI生成

Google、特斯拉公布第二季財報，由於自由現金流都轉負，股價都重挫，台股24日也跟著承壓，盤中大跌1,000點，不過中鋼相對抗跌，盤中漲幅逾1%，並成交填息現金股利0.15元。

Google母公司Alphabet上季自由現金流轉為負59億美元，但仍宣布調高今年資本支出，財務長阿胥肯納吉（Anat Ashkenazi）表示，這將導致短期自由現金流面臨壓力。Alphabet的財報，引發市場對AI支出激增的不安，股價大跌6.89%，收318.34美元。

台股盤中重挫超過1,000點，再度跌破季線關卡，台積電下跌2%，台達電下跌逾3%，鴻海下跌逾2%，不過中鋼仍逆勢上漲，股價一度上漲至19.35元，成功填息，盤中漲幅逾1%。就籌碼來看，外資昨日持續加碼中鋼，大買4.2萬張，為連續八天買超。

中鋼公布6月稅前盈餘14.6億元，為今年最佳，累計上半年稅前盈餘23.3億元，和去年同期相比轉虧為盈，每股稅前盈餘0.15元。

值得注意的是，中鋼今年上半年的營收是比去年同期減少約2.64億元，減幅1%，但營業利益較去年同期改善42.9億元，顯示中鋼本期營運好轉來自銷量、產品組合、成本控制與單位利差共同改善。

中鋼專家表示，目前全球鋼鐵市場仍面臨需求復甦緩慢、區域貿易保護升溫及出口競爭加劇等挑戰，中鋼持續將營運重心放在高值化產品，其中可用在AI伺服器、電動車、高效率馬達的電磁鋼片，產品附加價值與毛利率均優於一般熱軋及冷軋鋼材，可望成為中鋼未來重要的獲利來源

中鋼 台股 Alphabet 填息

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