台積電跌破5日線！台股開低一度重挫近900點回測44K 緯穎挺身抗空

過去半年，如果你只盯著這條股價曲線，大概會以為自己在看一檔AI晶片股。今年一月還在640美元附近，六月底盤中一度摸上1,073美元的歷史新高，短短半年漲幅超過六成。但這家公司的本業，不做GPU，也不做伺服器，而是做推土機、怪手跟大型引擎。它是道瓊成分股裡最老牌的重機龍頭，開拓重工（CAT）。

2026-07-24 09:10