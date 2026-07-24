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台積電跌破5日線！台股開低一度重挫近900點回測44K 緯穎挺身抗空

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電示意圖。路透
台積電示意圖。路透

美股周四全面收黑，中東局勢升溫推升布蘭特原油站上100美元，VIX恐慌指數攀抵近一個月高點，避險情緒升溫，那斯達克下挫逾2%、費半跌0.54%，台積電（2330）ADR下跌1.34%。台指期夜盤下跌521點，拖累台股24日開低。

今早8月台指期率先重挫746點、報44,166點，集中市場指數開低81.42點、報44,769.39點，隨後在台積電失守5日線領跌五大權值股，台光電（2383）、南亞（1303）、聯電（2303）等同步走弱下，大盤跌點一度擴大至874.06點，回測44,000點整數關卡。

所幸，緯穎（6669）、緯創（3231）、奇鋐（3017）、台塑化（6505）逆勢撐盤，聯發科（2454）也迅速翻紅，帶動指數跌幅收斂，多空持續在44,300點附近激烈拉鋸。元大台灣50正2（00631L）、緯創、群益臺灣加權正2（00685L）交投最為熱絡。

盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低50元、報2,355元，台達電（2308）開1,850元、鴻海（2317）開254元、聯發科開3,805元、日月光投控（3711）開633元。惟聯發科開盤不到10分鐘後翻紅。

類股方面，電腦設備、油電燃氣、居家生活、航運等漲幅居前，玻陶、光電、報導體、電子零組件等相對疲弱。

回顧台股23日表現，集中市場指數上漲25.03點、收44850.81點，成交值8,941.68億元。三大法人買超185.22億元，包括外資買超69.58億元、投信買超73.70億元、自營商買超41.94億元。

法人指出，台股融資浮額雖已部分清洗，但籌碼仍待沉澱，短線預料維持區間震盪，操作宜靠近季線分批布局、接近月線勿追高。選股可聚焦受惠油價上揚的塑化股，以及AI伺服器、先進封裝、工業電腦等具基本面與成長題材族群。

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