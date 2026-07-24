重機龍頭變身AI飆股！開拓重工搭上缺電熱潮創高...大賣空主角Michael Burry卻悄放空

過去半年，如果你只盯著這條股價曲線，大概會以為自己在看一檔AI晶片股。今年一月還在640美元附近，六月底盤中一度摸上1,073美元的歷史新高，短短半年漲幅超過六成。

但這家公司的本業，不做GPU，也不做伺服器，而是做推土機、怪手跟大型引擎。它是道瓊成分股裡最老牌的重機龍頭，開拓重工（CAT）。

一家百年工業公司，走出這種成長股才有的斜率，市場到底在興奮什麼？答案藏在一個很少人第一時間會聯想到的地方，資料中心缺電。但就在市場為這個故事瘋狂的同時，華爾街最有名的空頭之一Michael Burry，卻悄悄站到了對面。

先看數字的重量。2026年第一季，開拓重工營收衝上174億美元，年增22%；調整後EPS為5.54美元、年增30%，遠遠甩開市場原本約4.6美元的預期，超出幅度將近兩成。

更關鍵的是積壓訂單，季底衝上630億美元的歷史新高，比去年同期暴增280億美元、增幅高達79%，而且單季新接訂單量同樣改寫紀錄。手上訂單塞到滿出來，這才是股價敢這樣走的底氣。

現金也給得很大方。光是這一季，公司就透過庫藏股回購與股利，向股東回饋57億美元。

2026年第一季營業利益30.85億美元、年增20%，營業利潤率17.7%，GAAP每股盈餘5.47美元、調整後5.54美元，較去年同期的4.20與4.25美元明顯跳升。

不過翻開這張調節表，有一個細節值得先記在心裡：營收年增22%這麼猛，營業利潤率卻不升反降，從去年同期的18.1%滑落到17.7%。這個矛盾後面會回頭拆。

真正的引擎 是「賣電」不是「賣機器」

要看懂這波重評價，得先搞清楚是哪一塊在推。開拓重工把業務拆成三大事業群，這一季跑最快的不是大家印象中的建設或礦機，而是Power&Energy（動力與能源）。

這個部門本季營收70.3億美元，年增22%；若只看賣到終端用戶的口徑，成長更達32%，其中發電應用的用戶銷售年增48%，油氣應用也增16%。

發電應用為什麼突然爆量？因為資料中心。AI運算吃電吃到電網來不及供給，愈來愈多資料中心乾脆自己就地發電，也就是所謂的prime power與behind-the-meter供電。

而開拓重工手上同時握有往復式引擎與燃氣渦輪兩套產品線，能依場址規模與能源條件靈活搭配，正好卡在這股缺電潮的正中央。

具體到什麼程度？公司才剛宣布要為客戶ProPower供應最高2.1GW的大型燃氣發電機組，支撐資料中心、油氣與工業的prime power需求，這批訂單將分批在未來五年出貨。

這已經是開拓重工第六筆規模1GW以上的prime power合約。把一家賣引擎的公司，講成賣電力基礎建設的公司，一點都不誇張。

機械與動力能源合計營收自133.78億美元增至164.73億美元，成長主要來自銷量貢獻的23.18億美元，價格與匯率再分別加上4.26億與3.51億美元，屬於出貨放量帶動的成長。

從營收拆解也看得出這波成長的品質。

這一季機械與動力能源（MP&E）合計增加的營收裡，銷量貢獻了23.18億美元，價格帶來4.26億美元，匯率再加3.51億美元。

換句話說，這不是靠漲價硬撐的成長，而是實打實的出貨放量。

建設事業群 悄悄狂飆的那一塊

第二快的，是最貼近景氣循環的Construction Industries（建設事業群）。

本季營收71.6億美元，年增38%，是三大部門裡增幅最大的一塊，主要由北美的非住宅與基礎建設支出撐起，北美表現甚至優於公司自己的預期，只有歐非中東略低、亞太持平。

合併銷售與營收自去年同期的142.49億美元增至174.15億美元，年增22%，其中北美是最大成長來源，三大事業群在多數地區同步走揚。

更漂亮的是獲利。建設事業群本季部門獲利15.35億美元，年增幅高達50%，遠遠超過營收增速，代表這塊業務的規模經濟正在發酵。

不過礦業，是這張成績單唯一的破口，如果整份財報只有好消息，那就不叫財報了。三大事業群裡，Resource Industries（資源事業群）是唯一拖後腿的。

本季營收37.97億美元，只年增4%；賣到終端的用戶銷售雖然成長6%，卻低於公司預期；最刺眼的是部門獲利，從去年同期的6.23億美元直接掉到3.78億美元，年減39%。

建設事業群獲利年增50%、Power&Energy增13%，礦業卻年減39%，同一份財報裡的獲利分化極為劇烈，合併營業利益仍達30.85億美元、年增20%。

一邊是建設事業群獲利跳增50%，一邊是礦業獲利腰斬近四成，同一張財報裡的分化就是這麼劇烈。

可是矛盾也在這裡。礦業獲利雖然難看，它的積壓訂單卻創下2012年以來的新高。

銅與黃金的需求正強，全球礦場的舊設備走到了汰換與技術升級的週期，訂單一張張進來，只是還沒轉化成當期獲利。

這一塊到底是短空長多，還是結構性走弱，是這份財報裡最值得後續追蹤的懸念之一。

金融服務藏著一個被忽略的健康訊號

金融產品營收11億美元、年增9%，北美貢獻最大的7.41億美元，四大地區全數正成長，部門獲利自2.15億美元增至2.45億美元、年增14%。

三大事業群之外，開拓重工還有一塊常被投資人跳過的業務，Financial Products（金融產品）。它其實不是外部金融公司，而是開拓重工自家的融資部門，也就是所謂的captive finance。

它做的事情很單純，就是當客戶或經銷商想買一台幾十萬美元的怪手、或一整組發電機組卻不想一次付清時，由它提供租賃、分期、營運資金貸款與批發融資，順便再賣保險與風險管理服務。說白了，它就是專門讓人「買得起CAT設備」的那隻手。

金融產品營收11億美元、年增9%，北美貢獻最大的7.41億美元，四大地區全數正成長，部門獲利自2.15億美元增至2.45億美元、年增14%。

這一季它的表現同樣不差。

金融產品部門營收11億美元，年增9%；分地區看，北美貢獻最大的7.41億美元、年增9%，拉丁美洲成長12%、歐非中東成長9%、亞太成長7%，四個地區全數正成長，沒有一塊拖後腿。

新增業務量年增8%，代表願意透過融資買設備的需求還在往上走。獲利端，部門獲利從去年同期的2.15億美元增至2.45億美元，年增14%。

但這一塊真正的看點，不是營收也不是獲利，而是一個藏在細節裡的風險指標，逾期率。這一季只有1.39%，創下歷史新低。

逾期率為什麼重要？因為它是整份財報裡最誠實的一根溫度計。

當一家設備商的融資帳上逾期率飆高，代表買了機器的客戶開始還不出錢，那往往是景氣即將反轉、需求快要斷崖的前兆。

反過來，當逾期率壓到歷史低點，意味著這些借錢買設備的客戶，生意做得夠好、現金流夠穩，繳款完全沒有壓力。

換句話說，這一波訂單爆量不是靠寬鬆放貸硬撐出來的假需求，後面有真實的購買力在接著。

對一家骨子裡仍是景氣循環的公司來說，這個1.39%比任何一句樂觀的財測都來得有份量。它等於替前面三大事業群的高成長，蓋了一個品質沒問題的章。

當然，歷史低點也意味著再往下的空間有限，接下來只要這個數字開始悄悄往上爬，就會是這輪循環見頂的第一個訊號，值得往後每一季都盯著看。

22%的成長 為什麼換不到更高的毛利率？

現在回到開頭那個伏筆。營收暴增22%，營業利潤率卻從18.1%退到17.7%，問題出在成本端。

公司自己的拆解很直白：本季營業利益增加的動能，來自銷量多貢獻的9.4億美元與有利價格的4.26億美元，但這些好處被兩件事吃掉，一是不利的製造成本7.1億美元，二是銷管與研發費用多出的2.25億美元。

而那筆7.1億美元的製造成本逆風，絕大部分來自更高的關稅。

換句話說，開拓重工這一季賺得很多，但賺得很辛苦。

管理層對全年利潤率的說法也很誠實：如果把關稅算進去，全年調整後營業利潤率大概只能落在目標區間的下緣；要是把關稅拿掉，才有機會站上區間的上半部。

這條被關稅畫下的天花板，是這檔股票再熱、也不能完全無視的成本。

真正的賭注 押在2027年之後

如果資料中心的用電需求是真的、而且是多年的，那開拓重工現在該做的事只有一件，擴產。這也正是它在做的。

2026年的資本支出約35億美元，但為了因應大型引擎的產能擴充，公司預告資本支出將在2027到2029年進一步墊高，目標是到2030年平均達到MP&E銷售額的4%到5%。

這是一場對未來的下注。管理層把長期成長率的上修，幾乎全部押在Power&Energy這條線上，理由就是資料中心的prime power需求。

押對了，這家公司的估值邏輯會從循環股徹底翻新；押錯了，擴出來的產能就會變成2028年之後的包袱。

而市場從來不是只有一種聲音。以放空成名的Michael Burry，近期就站到了對面，把賭注下在AI行情反轉、連帶拖累這類受惠股的劇本上。

這也解釋了為什麼股價從六月底的千元高點，一路回落到目前900多美元的位置。多空之間的分歧，很少像現在這麼大。

一件AI外衣 穿在誰身上？

所以問題其實很簡單，也很難：開拓重工這波，是一次穿越多年的結構性重評價，還是一檔景氣循環股，剛好穿上了一件合身的AI外衣、站在了高點附近？

超預期的財報、爆量的訂單、賣電的新故事，全都是真的；但退化的毛利率、腰斬的礦業獲利，還有那位站在對面的空頭，也同樣是真的。

八月四日的下一份財報，會是驗證這個賣電故事到底站不站得住的第一個關卡。在那之前，先把這兩張清單各自的重量，放在自己的心裡秤一秤。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：當Michael Burry站到對面：開拓重工是被低估的AI受惠股，還是被高估？