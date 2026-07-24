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地緣政治衝突升溫美股下挫　法人看台股續震盪

中央社／ 台北24日電

台股近日在月線之下震盪，美國科技企業財報引發投資人對AI巨額支出的擔憂，又逢中東衝突帶動國際油價走高，美股下挫，台積電ADR下跌。法人表示，台股恐持續震盪。

葉門「青年運動」（Houthi）聲稱在紅海襲擊兩艘沙烏地阿拉伯油輪，使荷莫茲海峽貿易幾近停擺後的全球供應危機雪上加霜，國際油價大漲，自今年5月以來首度收在每桶100美元以上。

此外，美國一些大型科技企業公布財報後，投資人對於人工智慧（AI）巨額支出的疑慮再次浮上檯面。

道瓊工業指數下挫506.93點或0.97%，收51711.65點；標普500指數下跌90.66點或1.21%，收7408.30點；以科技股為主的那斯達克指數下挫553.21點或2.15%，收25137.69點；費城半導體指數下跌66.83點或0.54%，收12343.84點。

台股23日反彈持續面臨月線45301點反壓，開高壓回上下震盪749點，隨著台積電尾盤急拉翻紅，指數終場收在44850.81點，上漲25.03點。

記憶體模組廠創見資訊及宇瞻第2季營收與獲利同創歷史新高，其中，創見第2季每股純益27.7元，宇瞻每股純益20.93元。

信邦公布上半年營收173.11億元，年增8.91%；稅後純益17.68億元，較去年同期成長5.05%，每股稅後純益7.37元，重返成長軌道。

美股 台股 荷莫茲海峽

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