台股融資餘額創高 衝破8000億元

ＡＩ熱潮帶動投資人瘋台股，「四貸同堂」話題也成市場焦點。中央銀行昨天公布六月金融情況，儘管反映散戶投資信心的證券劃撥存款餘額小幅下滑，仍位居四點四兆餘元的歷史高點；至於股市融資餘額則突破八千億元大關，改寫新高。顯示投資人風險偏好仍處高檔趨勢並未改變。

央行指出，六月的Ｍ１Ｂ年增率從五月的百分之九點五六降至百分之九點四，主要是受到證券劃撥存款成長減緩影響。六月底證券劃撥存款餘額為四點四二三七兆元，較上月減少八○二億元，年增率降至百分之廿九點八三（五月為百分之卅六點四七）。

值得注意的是，股市融資月底餘額年初站上五千億元後一路向上，第二季成長顯著，四月突破六千億元、五月逾七千億元，六月增至八○三五億元，創新高。

央行經研處行務委員劉淑敏指出，證券劃撥存款向來與股市成交量高度連動。六月初台股在ＡＩ題材帶動下，六月二日集中市場成交金額一度衝上一點六九兆元高峰，但隨後市場波動，至月底單日成交量回落至一兆元出頭水準，也使證券劃撥存款餘額及年增率同步降溫。

劉淑敏表示，台灣ＡＩ供應鏈表現突出，台股現金殖利率佳，國人資金流向台股「也是很合理」。她說，央行密切觀察融資相關指標，之所以認為風險可控，是因整體融資資金主要來自銀行體系，目前流動性覆蓋比率指標普遍高於法定標準，即使因市場波動而略為下滑，距離監理門檻仍有相當緩衝空間。

六月集中市場三大類投資人成交金額也刷新紀錄，本國自然人六月成交金額廿二兆九三○九億元，成交比重百分之五十一點五；僑外法人成交金額廿一兆五四四七億元，占比百分之卅七；本國法人成交金額六兆六一六四億元，占比百分之十一點四。顯示市場動能強勁。