外資連二買 後市盯三關鍵

台股昨（23）日開高走低拉尾盤收小紅，45,000點得而復失，終場上揚0.06%，持續消化上檔賣壓。法人指出，投資人目前處觀望狀態，成交量縮減，預期大盤將在季線及月線間震盪整理，以等待更多消息明朗，包括美股重量級科技股財報、聯準會（Fed）政策及及外資動向。

台股昨日開高，延續前兩天多頭氣勢，加權指數很快突破45,000點來到45,089點，隨後賣壓湧現，最低跌到44,340點，上下震盪749點，最後在台積電（2330）帶動下，加權指數從黑翻紅，終場漲25點，以44,850點作收，漲幅0.06%，成交金額縮水9.2%到9,306億元。

類股漲跌互見。台積電拉尾盤，終場漲5元，收2,405元，漲幅0.2%，帶動電子類股指數漲0.1%。有強勁基本面支撐的高價股昨日表現出色。千金股維持在49檔。股王信驊帶頭，川湖、穎崴、鴻勁及旺矽等「高價五哥」全都收紅，漲幅都優於大盤，股價3,000元以上千金股漲多於跌，多頭勢力仍伺機而動。

三大法人昨日同步站在買方，為7月1日以來首見，合計買超185.2億元。其中，外資買超69.5億元，連二買，且在台指期未平倉淨空單減少1,397口至75,198口，期現貨同步作多；投信買超73.7億元，連22買；自營商由賣轉買超41.9億元。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國看法，台股基本面強，但目前投資人仍在觀望，追價意願較弱。未來一周，美股重量級科技股將公布財報、Fed開會、大型雲端服務供應商（CSP）公布資本支出計畫，都將影響AI前景及台股走勢。