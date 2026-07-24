證券劃撥餘額增速放緩 央行：台股三指標熱度不減

中央銀行昨（23）日公布6月金融情況，代表市場資金動能重要指標的證券劃撥存款餘額仍維持高檔，但成長速度明顯放緩。央行指出，6月M1B年增率由5月的9.56%降至9.4%，主要就是受到證券劃撥存款增速減緩影響。

不過，從股市融資餘額、成交金額及投資人交易結構來看，投資人風險偏好仍處高檔趨勢並未改變。

近期證券劃撥餘額、融資、成交量表現

根據央行統計，6月底證券劃撥存款餘額為4兆4,237億，較上月減少802億元，年增率降至29.83%（5月為36.47%）；若以旬平均餘額觀察，雖較5月增加351億元，但年增率也較上月下滑至32.69%，顯示股市持續創高，資金成長動能已出現高檔鈍化現象。

央行經研處行務委員劉淑敏分析，證券劃撥存款向來與股市成交量高度連動。6月初台股在AI題材帶動下成交熱絡，6月2日集中市場成交額一度衝上1.69兆元高峰，但隨後波動加劇，至月底單日成交量回落至1兆元出頭水準，證券劃撥存款餘額及年增率同步降溫。

雖然證券劃撥存款成長趨緩，但股市熱度並未消退。央行統計，6月融資餘額突破8,000億元大關，改寫歷史新高，反映投資人風險偏好仍處高檔。同時，集中市場三大類投資人成交金額也同步刷新歷史紀錄。其中，本國自然人6月成交金額22兆9,309億元，歷史新高，成交比重51.5%；僑外法人成交金額21兆5,447億元，占比37%，金額同寫新紀錄；本國法人成交金額6兆6,164億元，占比11.4%，亦較前月提升。顯示即便證券劃撥存款增速放緩，市場交易動能依然強勁。

另一方面，央行公布6月M2年增率升至8.13%，較5月提高，主要受外匯存款持續增加帶動。6月外匯存款餘額續創歷史新高達新台幣9.501兆元，年增率升至15.31%，為2023年3月以來新高。劉淑敏指出，受惠出口暢旺及企業海外布局需求增加，企業對外幣資金依存度高，推升外匯存款持續攀升。