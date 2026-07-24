高效能運算需求升溫，雲端半導體市場迎來強勁浪潮。根據摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，受惠美、中兩大市場需求推升、代理人工智慧（Agentic AI）浪潮崛起，CPU與GPU伺服器整體潛在市場將一路擴大至2027年。其中，信驊（5274）被看好將成為台廠受惠者之一，維持「優於大盤」看法。

大摩表示，CPU與GPU伺服器整體潛在市場將持續擴大至2027年；重申信驊與瀾起科技「優於大盤」評等。核心觀點上，大摩近期赴中國大陸世界人工智慧大會（WAIC）考察後發現，美、中兩地業者對CPU伺服器需求持續升溫，AI運算基礎建設投資維持強勁。

此外，隨2027年GPU伺服器縱向擴充（Scale-up）架構更加多元，可望進一步擴大雲端半導體市場規模，帶動相關供應鏈維持高成長動能。

獲利方面，受惠產品組合持續優化，預期信驊與瀾起科技可望維持高毛利率水準，在AI伺服器需求帶動下，營運表現具成長空間。

另外，大摩分析，受惠高效能AI伺服器需求持續強勁，看好雲端半導體供應鏈可望受惠產品規格升級；包括新一代解決方案包括AST2700 BMC、結合軟體方案的舊款BMC，以及DDR5第三代介面晶片，毛利率普遍優於前一代產品，有助抵銷封裝測試等成本上升帶來的壓力，支撐整體毛利率維持高檔水準。

值得注意的是，大摩建議，投資人於雲端服務供應商（CSP）公布資本支出財報前提前布局，預期相關數據有望明顯上修，其中以記憶體投資增幅最明顯，將為雲端半導體供應鏈帶來正向催化，有利相關業者後續營運表現。

信驊方面，大摩考量股票股利配發因素後，將目標價由23,456元調降至20,888元。不過，仍看好AI伺服器與雲端基礎建設需求持續成長，帶動BMC等核心產品出貨動能，維持對信驊的「優於大盤」看法。