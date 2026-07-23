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8月共九家上市公司於證交所辦法說會 關貿、東元、競國等入列

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
關貿網路等9家公司預計於8月份於證交所場地自行舉辦法人說明會。證交所／提供
關貿網路等9家公司預計於8月份於證交所場地自行舉辦法人說明會。證交所／提供

證交所表示，為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息的管道，規範上市公司每年須至少在國內辦理一次法人說明會（創新板每半年一次、創投公司每季一次）。統計今年截至目前，全體上市公司已累計舉辦1,612場法說會。

今年8月份共有9家上市公司將在證交所場地（台北市信義區信義路五段7號1樓）自行辦理法說會。各公司辦理時間如下：8 月 11 日（一）15:30～17:00 由關貿網路（6183）率先登場；8 月 12 日（二）15:30～17:00 為大洋（1321）塑膠；8 月 13 日（三）14:00～15:30 由東元電機（1504）召開。

8 月 25 日（二）15:30～17:00 為競國（6108）實業。8 月 26 日（三）共有兩場，分別為 14:00～15:30 的華夏海灣塑膠（1305）與 15:30～17:00 的科風（3043）；8 月 27 日（四）15:30～17:00 由新光合成纖維（1409）舉行。8 月 28 日（五）同樣有兩場，分別為 14:00～15:30 的臺鹽實業（1737）與 15:30～17:00 的欣欣天然氣（9918）。證交所提醒，投資人除了可至「公開資訊觀測站」查詢公司基本資料外，法說會當天亦可透過「WebPro 證券網路影音平台」觀看線上轉播。持有相關股票的投資人，亦可利用「集保 e 手掌握」APP 接收法說會開會通知。

東元 上市公司 證交所

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