證交所舉辦「企業併購實戰論壇」 助力上市公司價值提升開創新局

為助力上市公司掌握全球產業重組趨勢，善用資本市場籌資工具及併購策略推動企業價值成長，臺灣證券交易所於7月23日假台北寒舍（2739）艾美酒店舉辦「企業併購實戰論壇」。本次論壇聚焦企業如何透過策略性併購強化核心競爭力、拓展國際市場及提升企業價值，邀請台灣產業創生平台黃日燦創辦人暨董事長、保瑞藥業股份有限公司（6472）盛保熙董事長及佳世達科技股份有限公司（2352）陳其宏董事長等三位具有豐富併購實務經驗之專家領袖進行分享，吸引近百位上市公司董事長、總經理及高階經理人參與，現場交流熱烈。

證交所李愛玲總經理致詞時指出，目前上市公司總市值達140兆元，日均成交值突破1兆元，展現資本市場充沛流動性與穩健韌性，持續為企業創新發展與成長提供堅實後盾。證交所今年進一步推出「提升企業價值計畫2.0」，協助上市公司精進公司治理、深化永續經營及提升資本配置效率，全方位提升企業價值與國際競爭力。李總經理強調，掛牌上市是企業開啟成長的重要起點，面對全球企業透過併購加速轉型升級的趨勢，上市公司應積極掌握產業變革契機，重視資本配置效率、善用資本市場籌資功能及併購策略，快速整合技術、人才與市場資源，擴大全球布局，打造更多具國際競爭力的世界級企業。

論壇由台灣產業創生平台黃日燦創辦人暨董事長以「掌握併購全景：從概念構思到價值落地」為題揭開序幕。黃董事長首先回顧臺灣產業發展歷程，分析全球產業變局下所面臨的挑戰與契機，進一步剖析企業升級轉型所需的新思維與策略，並以「雙腳並用」理念，鼓勵企業兼顧內部成長與外部併購，雙軌推動企業成長。他也指出，面對全球競爭新局，臺灣企業應掌握新產業常態、新策略思維及新營運模式等關鍵經營思維。另透過多起國內指標性併購案例，深入說明企業重視併購的原因及成功推動併購的關鍵要素。

第二場演講由保瑞藥業股份有限公司盛保熙董事長以「市值成長關鍵密碼：保瑞國際併購之路」為題進行分享。盛董事長指出，良性併購可達成企業快速成長的目的，並以保瑞打造CDMO「一站式服務」發展策略為例，歸納成功併購的三大要素，包括明確目標做好充分準備、重視盡職調查，以及聚焦執行成效與展現高度執行力。盛董事長並表示，透過併購不僅能縮短企業自行發展所需時間、降低投入成本，更能迅速擴大經濟規模、取得關鍵技術，進而提升企業競爭力與市場價值。

第三場演講由佳世達科技股份有限公司董事長陳其宏主講「佳世達科技創新與經營策略，以併購打造大艦隊強韌生態系」。陳董事長分享佳世達集團面對地緣政治、大陸供應鏈威脅及純代工低利競爭等內外部挑戰，啟動「十年價值轉型」，以既有代工與品牌事業的「有機成長」穩固自身免疫力；並透過「無機成長」積極進行大艦隊式併購，將佳世達打造為資源整合平台。陳董事長強調，併購宗旨是創造「雙贏」而非「零合」，未來將以四大AI業務範疇，組織佳世達大艦隊，持續提升企業價值與跨產業協同效應。

證交所表示，未來將持續以「提升企業價值計畫2.0」為核心，引導上市公司充分運用資本市場資源，提升公司治理、資本配置效率及市場溝通能力，並透過健全資本市場制度、提供多元籌資工具，支持企業運用併購策略提升競爭力與企業價值，打造更多引領產業升級、壯大臺灣經濟的優質企業，攜手共創臺灣資本市場榮景。