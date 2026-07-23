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證交所舉辦「企業併購實戰論壇」 助力上市公司價值提升開創新局

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
（由左至右）保瑞藥業股份有限公司盛保熙董事長、台灣產業創生平台黃日燦創辦人暨董事長、臺灣證券交易所李愛玲總經理及佳世達科技股份有限公司陳其宏董事長。證交所／提供
（由左至右）保瑞藥業股份有限公司盛保熙董事長、台灣產業創生平台黃日燦創辦人暨董事長、臺灣證券交易所李愛玲總經理及佳世達科技股份有限公司陳其宏董事長。證交所／提供

為助力上市公司掌握全球產業重組趨勢，善用資本市場籌資工具及併購策略推動企業價值成長，臺灣證券交易所於7月23日假台北寒舍（2739）艾美酒店舉辦「企業併購實戰論壇」。本次論壇聚焦企業如何透過策略性併購強化核心競爭力、拓展國際市場及提升企業價值，邀請台灣產業創生平台黃日燦創辦人暨董事長、保瑞藥業股份有限公司（6472）盛保熙董事長及佳世達科技股份有限公司（2352）陳其宏董事長等三位具有豐富併購實務經驗之專家領袖進行分享，吸引近百位上市公司董事長、總經理及高階經理人參與，現場交流熱烈。

證交所李愛玲總經理致詞時指出，目前上市公司總市值達140兆元，日均成交值突破1兆元，展現資本市場充沛流動性與穩健韌性，持續為企業創新發展與成長提供堅實後盾。證交所今年進一步推出「提升企業價值計畫2.0」，協助上市公司精進公司治理、深化永續經營及提升資本配置效率，全方位提升企業價值與國際競爭力。李總經理強調，掛牌上市是企業開啟成長的重要起點，面對全球企業透過併購加速轉型升級的趨勢，上市公司應積極掌握產業變革契機，重視資本配置效率、善用資本市場籌資功能及併購策略，快速整合技術、人才與市場資源，擴大全球布局，打造更多具國際競爭力的世界級企業。

論壇由台灣產業創生平台黃日燦創辦人暨董事長以「掌握併購全景：從概念構思到價值落地」為題揭開序幕。黃董事長首先回顧臺灣產業發展歷程，分析全球產業變局下所面臨的挑戰與契機，進一步剖析企業升級轉型所需的新思維與策略，並以「雙腳並用」理念，鼓勵企業兼顧內部成長與外部併購，雙軌推動企業成長。他也指出，面對全球競爭新局，臺灣企業應掌握新產業常態、新策略思維及新營運模式等關鍵經營思維。另透過多起國內指標性併購案例，深入說明企業重視併購的原因及成功推動併購的關鍵要素。

第二場演講由保瑞藥業股份有限公司盛保熙董事長以「市值成長關鍵密碼：保瑞國際併購之路」為題進行分享。盛董事長指出，良性併購可達成企業快速成長的目的，並以保瑞打造CDMO「一站式服務」發展策略為例，歸納成功併購的三大要素，包括明確目標做好充分準備、重視盡職調查，以及聚焦執行成效與展現高度執行力。盛董事長並表示，透過併購不僅能縮短企業自行發展所需時間、降低投入成本，更能迅速擴大經濟規模、取得關鍵技術，進而提升企業競爭力與市場價值。

第三場演講由佳世達科技股份有限公司董事長陳其宏主講「佳世達科技創新與經營策略，以併購打造大艦隊強韌生態系」。陳董事長分享佳世達集團面對地緣政治、大陸供應鏈威脅及純代工低利競爭等內外部挑戰，啟動「十年價值轉型」，以既有代工與品牌事業的「有機成長」穩固自身免疫力；並透過「無機成長」積極進行大艦隊式併購，將佳世達打造為資源整合平台。陳董事長強調，併購宗旨是創造「雙贏」而非「零合」，未來將以四大AI業務範疇，組織佳世達大艦隊，持續提升企業價值與跨產業協同效應。

證交所表示，未來將持續以「提升企業價值計畫2.0」為核心，引導上市公司充分運用資本市場資源，提升公司治理、資本配置效率及市場溝通能力，並透過健全資本市場制度、提供多元籌資工具，支持企業運用併購策略提升競爭力與企業價值，打造更多引領產業升級、壯大臺灣經濟的優質企業，攜手共創臺灣資本市場榮景。

證交所 上市公司 資本市場

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