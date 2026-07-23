成交值Top 10僅3檔收紅！緯創爆量躍雙榜 資金轉向個股突圍

台股23日陷入高檔震盪，早盤一度站上45,000點並挑戰月線反壓，但買盤追價力道不足，指數隨後翻黑，盤中高低震盪達749.06點。尾盤最後一盤在台積電（2330）急拉帶動下，大盤終場小漲25.03點、收44,850.81點，成交值縮減至8,925.15億元。觀察成交值與成交量前十名排行榜，可發現市場資金仍聚焦權值股，但追價態度已轉趨保守，成交值前十大僅3檔收紅，盤面呈現明顯分歧。

成交值排行榜方面，台積電以552.73億元續居第一，終場小漲5元、收2,405元，雖然盤中一度翻黑下探至2,370元，但最後一盤成功拉抬翻紅，成為大盤收紅的重要功臣。不過，相較前一交易日近694億元，成交值明顯收斂，也反映市場追價意願降溫。

除台積電外，23日成交值前五名依序為國巨*（2327）、南亞科（2408）、緯創（3231）及聯發科（2454）。其中，緯創受AI伺服器題材帶動，大漲5.79%，成交值達375.31億元，躍居第四；聯發科雖二戰4,000元關卡未果，但仍小漲0.65%，成交值307.03億元排名第五。

反觀，國巨、南亞科分別下跌1%及4.38%，使成交值前十大僅台積電、緯創、聯發科3檔收紅，其餘7檔全面收黑，顯示資金並未全面追價，而是選擇性布局。

成交量排行榜則以群創（3481）23.02萬張居冠，緯創21.53萬張排名第二，不僅躍居成交值第四，也同步拿下成交量亞軍，成為23日量價表現最突出的個股。ETF則有群益臺灣加權正2（00685L）、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）及元大台灣50正2（00631L）等4檔入榜，顯示市場仍透過ETF進行資金配置。

此外，台塑（1301）與台化（1326）雙雙躋身成交量前十，其中台塑上漲4.25%、台化漲1.56%，反映部分資金開始擴散至傳產權值股，不再完全聚焦電子族群。

整體來看，23日量價榜最大的訊號並非資金撤離，而是追價轉趨審慎。在成交值收斂、成交值前十大僅3檔收紅的情況下，市場資金偏向個股表現與題材輪動，高檔觀望氣氛明顯升溫，後續仍須觀察成交量能否重新放大，才能支撐大盤再次挑戰45,000點以上壓力區。