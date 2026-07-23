Google上修全年資本支出 廣達、鴻海、英業達齊漲

北美CSP巨頭Google昨晚公布財報，會議中宣布上修2026全年資本支出至2,000億美元，帶動台股組裝供應鏈鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）等代工三雄齊齊上漲逾2%，鴻海更是站上所有均線，有望形成多頭表態。

Google母公司Alphabet公布第2季度業績，雲端業務收入大幅超出華爾街預期，公司同時表示雲業務已簽約但尚未確認收入的積壓訂單（backlog）增至5,140億美元，首度突破5,000億美元，進一步表明公司大規模AI投資正在轉化為商業回報。

此次雲端成長部分來自於TPU系統銷售，比原先預期早了半年，有望為鴻海、廣達、英業達等供應鏈帶來額外需求。同時，Google也宣布調高資本支出，從原先的1,800億至1,900億美元，上調至1,950億至2,050億美元，三家代工廠皆有望受惠。