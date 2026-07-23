台股最後一盤急拉175.89點翻紅作收 這兩檔權值股同步拉尾貢獻大

台股23日開高震盪走低，盤中翻黑，尾盤出現急拉，最後一盤往上拉升175.89點，指數翻紅收在44,850.81點，上漲25.03點，權王台積電（2330）、鴻海（2317）也同步在最後一盤急拉，分居貢獻大盤漲點冠亞軍。

市場靜待科技巨頭財報與AI展望，美股四大指數周三僅費半指數逆勢收漲0.44%，台積電ADR下跌0.76%，台股早盤以44,899.04點開出，上漲73.26點，台積電開低15元，以2,385元開出，股價一度下滑至2,370元，最後一盤則是往上拉升10元，股價翻紅收在23日最高的2,405元，上漲5元，影響大盤指數約40點。

權值股由聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海等帶動指數的表現，盤中一度拉升至45,089.82點，上漲264.04點，再戰45,000點關卡，不過，台積電走弱，記憶體、被動元件也同步回落，拖累大盤指數翻黑，一度下滑至44,340.76點，下跌485.02點，最後一盤則是急拉175.89點，翻紅收在44,850.81點，上漲25.03點。

外資認為，鴻海第2季營收表現優於預期，受惠於廣泛的成長動能，加上AI需求保持強勁，預期伺服器成長動能將持續，維持鴻海買進評等，目標價由310元上調至320元。

鴻海早盤以256.5元開高後一度拉升至259.5元，最後一盤爆5,361張買單拉升1.5元股價，終場收在257.5元，上漲6元，漲幅2.39%，影響大盤指數約27點。

另外，台塑化（6505）最後一盤也上拉，股價拉升0.9元，以93.2元收盤，上漲8.1元，漲幅9.52%，影響大盤指數約26點；奇鋐（3017）最後一盤拉升10元，收在2,440元，上漲175元，漲幅7.73%，影響大盤指數約23點。