快訊

MLB／李灝宇解釋為何0好3壞出棒 洋基柯爾幫助打右投更有信心

三大法人聯手買超164億元！台積電最後5分鐘急拉 台股攻45K失利仍翻紅

剴剴案落幕！惡保母劉彩萱凌虐手段「五花八門」 最終判無期徒刑定讞

聽新聞
0:00 / 0:00

三大法人聯手買超164億元！台積電最後5分鐘急拉 台股攻45K失利仍翻紅

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股尾盤在台積電（2330）最後一盤急拉帶動下，成功翻紅收高，終場集中市場指數上漲25.03點、收44,850.81點。三大法人終於同步買超、再敲進164.88億元。 路透社
台股尾盤在台積電（2330）最後一盤急拉帶動下，成功翻紅收高，終場集中市場指數上漲25.03點、收44,850.81點。三大法人終於同步買超、再敲進164.88億元。 路透社

台股23日陷入震盪整理，早盤一度出過45,000點關卡並挑戰月線反壓，但上檔反壓沉重、買盤追價力道不足，指數隨後翻黑，盤中高低點震盪達749.06點。尾盤在台積電（2330）最後一盤急拉帶動下，成功翻紅收高，終場集中市場指數上漲25.03點、收44,850.81點，成交值收斂至8,925.15億元。三大法人終於同步買超、再敲進164.88億元。

統計三大法人23日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超69.57億元，投信買超53.36億元；自營商買超（合計）41.93億元，其中自營商（自行買賣）買超29.67億元、自營商（避險）買超12.26億元。

盤面上，合計集中市場與櫃買市場，上漲716家、下跌1,147家，另有17檔攻上漲停、8檔跌停，顯示指數雖收紅，但市場個股表現仍偏弱，資金聚焦於部分權值股與題材股，整體盤勢呈現高檔震盪整理格局。

台積電23日以2,385元開低，一度下探2,370元，不過尾盤最後5分鐘急拉10元，終場翻紅上漲5元、收2,405元，單一檔即貢獻大盤約40點漲點，成為指數由黑翻紅的最大功臣。此外，鴻海（2317）、台塑化（6505）、奇鋐（3017）、聯發科（2454）、貿聯-KY（3665）、健策（3653）、緯創（3231）、廣達（2382）及智邦（2345）等權值股同步走強，合計再貢獻大盤近135點漲點，支撐指數表現。

不過，近兩日強勢反彈的南亞（1303）23日再度重挫5.29%、收197元，拖累大盤約26點；記憶體族群同步回檔，南亞科（2408）下跌4.38%、華邦電（2344）跌5.85%、旺宏（2337）跌4.07%、力積電（6770）跌2.8%。此外，載板族群賣壓湧現，臻鼎-KY（4958）、南電（8046）、欣興（3037）同步走弱，其中臻鼎、南電盤中一度雙雙觸及跌停，所幸尾盤跌幅有所收斂；日月光投控（3711）、京元電子（2449）兩大封測指標股亦同步收黑，成為23日壓抑電子股表現的主要空方指標。

三大法人 台積電 台股

延伸閱讀

外資終結連13賣！三大法人買超319億元 台股尾盤多空激戰仍漲593點

台積電不振、聯發科撐盤！台股衝45K卡關 開高後頻頻翻黑

台積電尾盤作價收高5元 台股收漲25點

外資買超173億元、終止連13賣 買超前十名中竟僅1檔電子股

相關新聞

三大法人聯手買超164億元！台積電最後5分鐘急拉 台股攻45K失利仍翻紅

台股23日陷入震盪整理，早盤一度出過45,000點關卡並挑戰月線反壓，但上檔反壓沉重、買盤追價力道不足，指數隨後翻黑，盤中高低點震盪達749.06點。尾盤在台積電（2330）最後一盤急拉帶動下，成功翻紅收高，終場集中市場指數上漲25.03點、收44,850.81點，成交值收斂至8,925.15億元。三大法人終於同步買超、再敲進164.88億元。

台股最後一盤急拉175.89點翻紅作收 這兩檔權值股同步拉尾貢獻大

台股23日開高震盪走低，盤中翻黑，尾盤出現急拉，最後一盤往上拉升175.89點，指數翻紅收在44,850.81點，上漲25.03點，權王台積電（2330）、鴻海（2317）也同步在最後一盤急拉，分居貢獻大盤漲點冠亞軍。

台積電尾盤作價收高5元 台股收漲25點

台股23日收盤上漲25.03點，終場以44,850.81點作收，成交量8,925億元；台積電（2330）收盤價2,405元，上漲5元，漲幅0.21%。

台股再戰45,000關卡腳軟 法人建議這樣布局

台股進入高檔震盪，今（23）日早盤再度挑戰45,000關卡，買盤追價謹慎，再度盤中翻黑。法人指出，全球AI供應鏈擴產趨勢未變，半導體資本支出循環亦持續深化，具備技術優勢與全球競爭力的台灣供應鏈，長期成長動能仍具支撐。

先賣一波等跌深再買回？歷史經驗顯示：困難的不是賣出而是買回時點

AI股最近波動擴大，法人分析，這波股價修正與其說是基本面反轉，不如說是市場在高估值下的去槓桿與資金重新調整。面對震盪，投資人更應思考的是如何把握拉回機會，而不是因短期波動錯失長期成長趨勢。

三星新折疊機亮相 概念股大立光、富世達上漲

三星電子亮相全新 Galaxy Z 系列，Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8 ，帶動供應鏈今（23）日股價表現，早盤包括大立光（3008）、富世達、新日興等在盤勢震盪中，維持上漲格局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。