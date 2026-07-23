三大法人聯手買超164億元！台積電最後5分鐘急拉 台股攻45K失利仍翻紅

台股23日陷入震盪整理，早盤一度出過45,000點關卡並挑戰月線反壓，但上檔反壓沉重、買盤追價力道不足，指數隨後翻黑，盤中高低點震盪達749.06點。尾盤在台積電（2330）最後一盤急拉帶動下，成功翻紅收高，終場集中市場指數上漲25.03點、收44,850.81點，成交值收斂至8,925.15億元。三大法人終於同步買超、再敲進164.88億元。

統計三大法人23日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超69.57億元，投信買超53.36億元；自營商買超（合計）41.93億元，其中自營商（自行買賣）買超29.67億元、自營商（避險）買超12.26億元。

盤面上，合計集中市場與櫃買市場，上漲716家、下跌1,147家，另有17檔攻上漲停、8檔跌停，顯示指數雖收紅，但市場個股表現仍偏弱，資金聚焦於部分權值股與題材股，整體盤勢呈現高檔震盪整理格局。

台積電23日以2,385元開低，一度下探2,370元，不過尾盤最後5分鐘急拉10元，終場翻紅上漲5元、收2,405元，單一檔即貢獻大盤約40點漲點，成為指數由黑翻紅的最大功臣。此外，鴻海（2317）、台塑化（6505）、奇鋐（3017）、聯發科（2454）、貿聯-KY（3665）、健策（3653）、緯創（3231）、廣達（2382）及智邦（2345）等權值股同步走強，合計再貢獻大盤近135點漲點，支撐指數表現。

不過，近兩日強勢反彈的南亞（1303）23日再度重挫5.29%、收197元，拖累大盤約26點；記憶體族群同步回檔，南亞科（2408）下跌4.38%、華邦電（2344）跌5.85%、旺宏（2337）跌4.07%、力積電（6770）跌2.8%。此外，載板族群賣壓湧現，臻鼎-KY（4958）、南電（8046）、欣興（3037）同步走弱，其中臻鼎、南電盤中一度雙雙觸及跌停，所幸尾盤跌幅有所收斂；日月光投控（3711）、京元電子（2449）兩大封測指標股亦同步收黑，成為23日壓抑電子股表現的主要空方指標。