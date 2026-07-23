快訊

大熊受困電線桿頂！專家因這原因不敢打鎮定劑 最終下場曝光

酒後口角釀命案！南投埔里農路血案2移工倒下 兩嫌犯國姓鄉落網

「有小朋友沒坐好！」華航機長回報塔台拒降落 網讚：有職業道德

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電尾盤作價收高5元 台股收漲25點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股23日收盤上漲25.03點，終場以44,850.81點作收，成交量8,925億元。聯合報系資料照
台股23日收盤上漲25.03點，終場以44,850.81點作收，成交量8,925億元。聯合報系資料照

台股23日收盤上漲25.03點，終場以44,850.81點作收，成交量8,925億元；台積電（2330）收盤價2,405元，上漲5元，漲幅0.21%。

多頭23日早盤強攻45,000點，並欲挑戰月線反壓，但上檔反壓仍重，買盤追價乏力，權值股不給力，大盤一路走低，跌破平盤後，多頭使力拉高台積電抬升指數收紅。

23日成交金額大且走高為：緯創（3231）、奇鋐（3017）、鴻海（2317）、貿聯-KY（3665）、台虹（8039）、台塑（1301）、台塑化（6505）、聯鈞（3450）及華通（2313）；成交金額大且疲軟者則為：國巨*（2327）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、臻鼎-KY（4958）、南亞（1303）、南電（8046）、欣興（3037）、合晶（6182）及聯電（2303）。

第一金投顧表示，台股本周連續幾天大漲後，目前指數轉為橫盤整理，目前市場開始觀望7月29日的 FOMC 會議，急漲後不急著追高，具有趨勢性的產業可以開始逢低布局，包含散熱、高階 POWER、ABF、CCL、記憶體、被動元件、CPO、連接線、ASIC、FOPLP、老 AI 股等，這些都是未來會好的產業；但如果已經連漲兩到三天，可多等待一下，盤面指數反彈完畢後，接下來個股輪流表現，可從低基期個股來著眼、布局。

台積電 台股 緯創

延伸閱讀

台股收漲592點挑戰月線未成 台積電收低10元

外資終結連13賣！三大法人買超319億元 台股尾盤多空激戰仍漲593點

台股外資回頭點火AI股 法人：指數大漲小回 朝月線45,360邁進

台積電不振、聯發科撐盤！台股衝45K卡關 開高後頻頻翻黑

相關新聞

台積電尾盤作價收高5元 台股收漲25點

台股23日收盤上漲25.03點，終場以44,850.81點作收，成交量8,925億元；台積電（2330）收盤價2,405元，上漲5元，漲幅0.21%。

台積電不振、聯發科撐盤！台股衝45K卡關 開高後頻頻翻黑

市場靜待科技巨頭財報與AI展望，美股四大指數昨夜僅費半指數逆勢收漲0.44%。台積電（2330）ADR跌0.76%，但台積電期貨盤後反彈16元，帶動台指期夜盤上漲389點。

先賣一波等跌深再買回？歷史經驗顯示：困難的不是賣出而是買回時點

AI股最近波動擴大，法人分析，這波股價修正與其說是基本面反轉，不如說是市場在高估值下的去槓桿與資金重新調整。面對震盪，投資人更應思考的是如何把握拉回機會，而不是因短期波動錯失長期成長趨勢。

三星新折疊機亮相 概念股大立光、富世達上漲

三星電子亮相全新 Galaxy Z 系列，Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8 ，帶動供應鏈今（23）日股價表現，早盤包括大立光（3008）、富世達、新日興等在盤勢震盪中，維持上漲格局。

台股翻黑回測10日線 黃仁勳加持聯發科、緯創 靠「兩大AI商機」撐盤

台股23日開高後震盪走低，盤中一度翻黑下跌逾400點，市場追價轉趨保守。不過，在AI基礎建設浪潮持續升溫下，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳加持效應發酵，緯創受惠AI伺服器美國製造布局，聯發科（2454）則迎來Google AI ASIC與輝達RTX Spark雙重題材，雙雙逆勢強攻，成為盤面資金追蹤焦點。

壽險布局股市雙軌並進 逢低加碼AI科技族群

台股近期波動劇烈，壽險業資金如何布局備受市場關注。多家壽險公司在追求資本利得與股利收入之間各有戰略，採雙軌並進布局，逢低加碼具長期成長趨勢的AI科技股，並適時獲利了結，尤其7、8月上市櫃公司進入除權息旺季，股息收入將大幅挹注本季經常性收益與獲利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。