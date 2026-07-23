台積電尾盤作價收高5元 台股收漲25點

台股23日收盤上漲25.03點，終場以44,850.81點作收，成交量8,925億元；台積電（2330）收盤價2,405元，上漲5元，漲幅0.21%。

多頭23日早盤強攻45,000點，並欲挑戰月線反壓，但上檔反壓仍重，買盤追價乏力，權值股不給力，大盤一路走低，跌破平盤後，多頭使力拉高台積電抬升指數收紅。

23日成交金額大且走高為：緯創（3231）、奇鋐（3017）、鴻海（2317）、貿聯-KY（3665）、台虹（8039）、台塑（1301）、台塑化（6505）、聯鈞（3450）及華通（2313）；成交金額大且疲軟者則為：國巨*（2327）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、臻鼎-KY（4958）、南亞（1303）、南電（8046）、欣興（3037）、合晶（6182）及聯電（2303）。

第一金投顧表示，台股本周連續幾天大漲後，目前指數轉為橫盤整理，目前市場開始觀望7月29日的 FOMC 會議，急漲後不急著追高，具有趨勢性的產業可以開始逢低布局，包含散熱、高階 POWER、ABF、CCL、記憶體、被動元件、CPO、連接線、ASIC、FOPLP、老 AI 股等，這些都是未來會好的產業；但如果已經連漲兩到三天，可多等待一下，盤面指數反彈完畢後，接下來個股輪流表現，可從低基期個股來著眼、布局。