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台股再戰45,000關卡腳軟 法人建議這樣布局

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股進入高檔震盪，今（23）日早盤再度挑戰45,000關卡，買盤追價謹慎，再度盤中翻黑。聯合報系資料照
台股進入高檔震盪，今（23）日早盤再度挑戰45,000關卡，買盤追價謹慎，再度盤中翻黑。聯合報系資料照

台股進入高檔震盪，今（23）日早盤再度挑戰45,000關卡，買盤追價謹慎，再度盤中翻黑。法人指出，全球AI供應鏈擴產趨勢未變，半導體資本支出循環亦持續深化，具備技術優勢與全球競爭力的台灣供應鏈，長期成長動能仍具支撐。

國泰投信認為，考量近期受中東戰情反覆影響，持有單一個股的風險仍偏大，投資人可透過定期定額方式分批布局，並善用主動式基金，由專業投研團隊依據總體環境、產業趨勢及企業基本面靈活調整投資組合，在震盪行情中掌握投資契機。

國泰投信旗下多檔熱門台股基金，今年以來定時定額人數亦有顯著成長，國泰小龍基金成長43%、國泰台灣高股息基金成長30%、國泰國泰基金亦有20%的成長率。

其中，成立逾32年的國泰小龍基金，長期深耕台股市場，可望成為參與產業成長與類股輪動行情的投資工具，根據投信投顧公會統計，截止至6月底本基金定期定額扣款人數達18,947人、今年以來人數成長逾四成。

國泰小龍基金的選股範圍不受大、中、小型股或特定產業限制，由基金經理人綜合研判總體經濟、產業趨勢及企業獲利前景，動態調整持股配置。透過跨市值、跨產業的多元布局，基金可因應市場主流快速轉換，挖掘具成長潛力與基本面支撐的企業，掌握下一波類股輪動與多頭契機。

國泰小龍基金經理人黃維泰表示，目前國泰小龍基金在產業布局上側重AI類股，除台積電、聯發科等電子權值股外，受惠於AI伺服器零組件價格持續上揚，使得矽晶圓題材再受矚目，國內矽晶圓龍頭環球晶憑藉方形矽晶圓、具備耐高壓、耐高溫、高頻與低功耗等優勢的第三代半導體，以及先進製程關鍵技術「晶背供電」等新興商機挹注，可望迎來新一輪獲利成長周期。環球晶近期積極擴充先進產能，並具備美國在地供應優勢，可望持續受惠於半導體供應鏈在地化及先進製程需求成長，後市表現值得期待，亦為基金目前重點布局標的之一。

台股 國泰 基金

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