快訊

1月底剛逃過暗殺！墨西哥市長不到半年再遇襲 市府內遭槍擊身亡

今大暑！命理師示警未來16天「全球仍混亂」勿衝動 開運法一次看

碧潭溺殺2女兒…陸配哭訴婆媳爭吵「洗衣不能開空調」 二審仍判16年半

聽新聞
0:00 / 0:00

貨櫃輪下半年展望 物流業第3季旺季仍有撐 漲勢難比空運

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

全球貨櫃海運市場在連續10周強漲後，近期運價已連續兩周回檔，明天最新一周盤價將開盤，國內物流業者普遍認為，目前屬於高檔整理格局，並非景氣反轉，在供需仍相對吃緊下，第三季仍可望維持旺季行情，只是漲勢將較上半年趨於溫和，整體表現也難以複製航空貨運近期急單爆發、運價持續走高的強勁走勢。

面對快速變化的市場環境，貨櫃三雄長榮、陽明萬海均表示，將持續關注貨載需求、船期準確率及全球貿易政策變化，並視市場狀況彈性調整航線及船隊部署，以提升營運效率及競爭力。

業者指出，今年6、7月美國關稅政策帶動提前拉貨，使海運運價一度逼近疫情期間高檔水準，部分需求提前釋放，加上去年美國對等關稅實施前也出現一波強勁拉貨潮，墊高比較基期，因此預估第三季傳統旺季貨量「不會像往年那麼旺」，市場將先觀察美國關稅政策後續發展，再決定是否啟動下一波出貨。

物流業者分析，全球供應鏈變化速度愈來愈快，貨主與貨攬業者都密切關注關稅、地緣政治及運價變化，導致過去淡旺季界線愈來愈模糊，市場節奏不斷改變，也讓年底前的海運市況更加難以預測。

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）顯示，在全球提前拉貨的「搶運潮」告一段落後，SCFI已連續第二周回檔，本周下跌3.3%，三大主要航線同步走弱，僅美東航線逆勢上漲0.5%，反映美東市場需求仍具韌性。

其中，遠東至美西每40呎櫃（FEU）運價跌破6,000美元關卡，降至5,712美元，周跌8%；遠東至美東每FEU則小漲至8,171美元。歐洲線同步回檔，遠東至歐洲每20呎櫃（TEU）降至3,215美元、周跌3.5%；遠東至地中海每TEU報4,475美元、周跌1.9%。

海運物流業者認為，本波運價修正屬於連續大漲後的技術性整理，主要反映台灣、中國大陸及東南亞出口至美國的提前拉貨及搶艙需求逐步消退，並非需求明顯轉弱。目前整體運價仍遠高於年初水準，代表市場基本面仍有支撐。

萬海 陽明 運價

延伸閱讀

台股ETF 四成漲贏大盤

費半跌入技術性熊市！00981D逆勢撐盤 專家揭非投等債避險3優勢

出口續強！中經院估GDP成長率破10% 出口上看9,000億美元

出口太強！ 今年經濟成長率達10.35% 通膨率恐破2%警戒線

相關新聞

台積電不振、聯發科撐盤！台股衝45K卡關 開高後頻頻翻黑

市場靜待科技巨頭財報與AI展望，美股四大指數昨夜僅費半指數逆勢收漲0.44%。台積電（2330）ADR跌0.76%，但台積電期貨盤後反彈16元，帶動台指期夜盤上漲389點。

先賣一波等跌深再買回？歷史經驗顯示：困難的不是賣出而是買回時點

AI股最近波動擴大，法人分析，這波股價修正與其說是基本面反轉，不如說是市場在高估值下的去槓桿與資金重新調整。面對震盪，投資人更應思考的是如何把握拉回機會，而不是因短期波動錯失長期成長趨勢。

三星新折疊機亮相 概念股大立光、富世達上漲

三星電子亮相全新 Galaxy Z 系列，Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8 ，帶動供應鏈今（23）日股價表現，早盤包括大立光（3008）、富世達、新日興等在盤勢震盪中，維持上漲格局。

台股翻黑回測10日線 黃仁勳加持聯發科、緯創 靠「兩大AI商機」撐盤

台股23日開高後震盪走低，盤中一度翻黑下跌逾400點，市場追價轉趨保守。不過，在AI基礎建設浪潮持續升溫下，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳加持效應發酵，緯創受惠AI伺服器美國製造布局，聯發科（2454）則迎來Google AI ASIC與輝達RTX Spark雙重題材，雙雙逆勢強攻，成為盤面資金追蹤焦點。

壽險布局股市雙軌並進 逢低加碼AI科技族群

台股近期波動劇烈，壽險業資金如何布局備受市場關注。多家壽險公司在追求資本利得與股利收入之間各有戰略，採雙軌並進布局，逢低加碼具長期成長趨勢的AI科技股，並適時獲利了結，尤其7、8月上市櫃公司進入除權息旺季，股息收入將大幅挹注本季經常性收益與獲利。

台股外資回頭點火AI股 法人：指數大漲小回 朝月線45,360邁進

美股、韓股同漲，台股昨（22）日在外資終結連13賣、轉為買超173.4億元之下，帶動指數開高收高，終場大漲592點、收44,825點，連二漲，成交量則擴增至1.02兆元，呈現「價漲量增」的有利格局。法人預期，台股近期將大漲小回，持續朝向月線約45,360點邁進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。