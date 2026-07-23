貨櫃輪下半年展望 物流業第3季旺季仍有撐 漲勢難比空運

全球貨櫃海運市場在連續10周強漲後，近期運價已連續兩周回檔，明天最新一周盤價將開盤，國內物流業者普遍認為，目前屬於高檔整理格局，並非景氣反轉，在供需仍相對吃緊下，第三季仍可望維持旺季行情，只是漲勢將較上半年趨於溫和，整體表現也難以複製航空貨運近期急單爆發、運價持續走高的強勁走勢。

面對快速變化的市場環境，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海均表示，將持續關注貨載需求、船期準確率及全球貿易政策變化，並視市場狀況彈性調整航線及船隊部署，以提升營運效率及競爭力。

業者指出，今年6、7月美國關稅政策帶動提前拉貨，使海運運價一度逼近疫情期間高檔水準，部分需求提前釋放，加上去年美國對等關稅實施前也出現一波強勁拉貨潮，墊高比較基期，因此預估第三季傳統旺季貨量「不會像往年那麼旺」，市場將先觀察美國關稅政策後續發展，再決定是否啟動下一波出貨。

物流業者分析，全球供應鏈變化速度愈來愈快，貨主與貨攬業者都密切關注關稅、地緣政治及運價變化，導致過去淡旺季界線愈來愈模糊，市場節奏不斷改變，也讓年底前的海運市況更加難以預測。

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）顯示，在全球提前拉貨的「搶運潮」告一段落後，SCFI已連續第二周回檔，本周下跌3.3%，三大主要航線同步走弱，僅美東航線逆勢上漲0.5%，反映美東市場需求仍具韌性。

其中，遠東至美西每40呎櫃（FEU）運價跌破6,000美元關卡，降至5,712美元，周跌8%；遠東至美東每FEU則小漲至8,171美元。歐洲線同步回檔，遠東至歐洲每20呎櫃（TEU）降至3,215美元、周跌3.5%；遠東至地中海每TEU報4,475美元、周跌1.9%。

海運物流業者認為，本波運價修正屬於連續大漲後的技術性整理，主要反映台灣、中國大陸及東南亞出口至美國的提前拉貨及搶艙需求逐步消退，並非需求明顯轉弱。目前整體運價仍遠高於年初水準，代表市場基本面仍有支撐。