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富邦證響應亞洲資產管理中心政策 港都分公司進駐專區

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券港都分公司正式進駐高雄資產管理專區，執行副總蘇鐘淦(中)與資深副總孫成保(右二)偕個人業務處主管代表共同出席啟用典禮。富邦證券／提供
富邦證券港都分公司正式進駐高雄資產管理專區，執行副總蘇鐘淦(中)與資深副總孫成保(右二)偕個人業務處主管代表共同出席啟用典禮。富邦證券／提供

富邦證券響應政府推動亞洲資產管理中心政策，今年6月成立「港都分公司」，正式進駐高雄資產管理專區，積極推動相關業務。

隨著高資產客戶財富管理需求日趨多元，從全球投資配置、跨境資金運用到財富傳承規劃等服務需求持續增加，富邦證券將以客戶需求為核心，打造兼具在地服務與國際連結的資產管理服務模式。

富邦證券表示，港都分公司將作為高雄資產管理專區的重要服務據點，整合集團證券、銀行及保險資源，以及富邦金控3O (OSU、OBU與OIU)共銷機制，提供完整的一站式金融服務。

富邦證券將服務模式由過去以商品銷售與交易執行為主，逐步轉型以資產配置、財務規劃及顧問服務為核心，提供高資產客戶更完整的財富管理服務。

在跨境服務方面，富邦證券結合富邦證券（香港）與OSU業務資源，打造「境內諮詢、境外執行」的服務模式。境外高資產客戶可於台灣完成諮詢、開戶及財務規劃，再透過香港據點與境外平台進行投資，享有更便利的跨境投資體驗。

富邦證券除提供股票、債券、基金及ETF等多元商品外，亦結合全球市場投資機會與專業顧問服務，協助客戶依不同風險屬性與財務目標，建構多市場、多幣別的資產配置方案。

富邦證券港都分公司已建構完整前中後台服務體系，並導入理財顧問機制，結合投資、稅務和傳承的專家團隊，提供更全面的財富管理服務。

未來，富邦證券將持續結合在地服務網絡、金控資源及海外據點優勢，擴大服務範疇，並透過完整的資產管理與顧問服務，協助客戶掌握全球投資契機，為台灣資產管理市場發展注入新動能。

富邦 高雄 香港

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