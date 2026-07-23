一路持有與賺高低價差何者優 鉅亨買基金：2241% VS. 1707%報酬率

然而，每當市場大跌，許多投資人最容易出現的想法就是「先賣一波，等跌深再買回」，希望透過擇時操作提高報酬率。但真正困難不是賣出，而是何時買回。鉅亨買基金以1927年底至2026年7月的標普500含息總報酬指數進行近百年回測，比較「一路持有」與「自高點下跌10%便賣出，待指數重新站回季線後再買回」兩種策略。結果顯示，持有30年的情況下，長期持有平均累積報酬率達2,241%，明顯高於短進短出的1,707%，兩者相差534個百分點。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，看似成功避開部分跌幅，實際上卻很容易錯過市場反彈初期最重要的一段漲幅，而這段行情往往決定長期投資績效。歷史經驗也一再證明，市場最大的風險往往不是短期修正，而是因為離開市場，錯失後續回升帶來的複利效果。

不少投資人擔心AI熱潮是否已經降溫，「鉅亨買基金」表示，從近期全球科技龍頭陸續公布的財報來看，企業獲利與AI資本支出依舊強勁，這波股價修正與其說是基本面反轉，不如說是市場在高估值下的去槓桿與資金重新調整。面對震盪，投資人更應思考的是如何把握拉回機會，而不是因短期波動錯失長期成長趨勢。

張榮仁表示，市場近期最大的誤解，就是把股價修正等同於產業基本面轉弱。目前AI需求並沒有改變，台灣半導體供應鏈的競爭力也沒有改變，真正改變的是市場資金部位與投資情緒。尤其AI概念股過去一年累積漲幅驚人，在估值偏高的情況下，只要出現去槓桿或獲利了結，就容易造成股價短期大幅波動，但並不代表AI長線趨勢已經結束。

這波修正的導火線之一，來自韓國主管機關收緊單一個股槓桿ETF規範；由於當地散戶長期透過融資及槓桿ETF重押三星電子、SK海力士等半導體權值股，主管機關宣布提高保證金門檻並限制相關商品後，引發市場擔憂槓桿資金被迫平倉，韓國股市率先出現重挫，也讓全球半導體及AI概念股賣壓快速擴散。然而，這波下跌反映的是資金面的調整，而非產業需求的改變。

張榮仁指出，台股這次雖然因全球半導體賣壓同步回檔，但台灣掌握全球AI供應鏈最完整的競爭優勢，從晶圓代工、IC設計、先進封裝、高速運算到AI伺服器製造，都扮演不可取代的角色。隨著全球四大雲端服務業者持續擴大AI資本支出，加上各國企業加速導入生成式AI，台灣科技產業仍將是最大的受惠者，因此短線震盪反而有助於消化過高評價，讓市場回歸基本面，也為長線投資人提供更合理的布局機會。

張榮仁提醒，AI產業長線成長趨勢仍未改變，台灣科技產業的競爭力也持續強勁，市場每一次因情緒或資金面造成的大幅震盪，對長期投資人而言，反而都是重新累積優質資產的重要契機。與其花時間猜測最低點，不如建立紀律化投資策略，透過定期定額、分批布局，或善用「鉅亨超底王」機制，在市場拉回時自動加碼，以相同資金累積更多基金單位數。當市場重新回到基本面、AI成長動能再次推升台股表現時，先前在低檔累積的部位，也更有機會為投資人創造長期複利成果。