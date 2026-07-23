先賣一波 等跌深再買回？歷史經驗顯示：困難的不是賣出而是買回時點

AI股最近波動擴大，法人分析，這波股價修正與其說是基本面反轉，不如說是市場在高估值下的去槓桿與資金重新調整。面對震盪，投資人更應思考的是如何把握拉回機會，而不是因短期波動錯失長期成長趨勢。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，每當市場大跌，許多投資人最容易出現的想法就是「先賣一波，等跌深再買回」，希望透過擇時操作提高報酬率。不過，真正困難的不是賣出，而是何時買回。

鉅亨買基金以1927年底至2026年7月的S&P 500含息總報酬指數進行近百年回測，比較「一路持有」與「自高點下跌10%便賣出，待指數重新站回季線後再買回」兩種策略。結果顯示，在持有30年的情況下，長期持有平均累積報酬率達2,241%，明顯高於短進短出的1,707%，兩者相差534個百分點。

張榮仁分析，看似成功避開部分跌幅，實際上卻很容易錯過市場反彈初期最重要的一段漲幅，而這段行情往往決定長期投資績效。歷史經驗也一再證明，市場最大的風險往往不是短期修正，而是因為離開市場，錯失後續回升帶來的複利效果。

張榮仁提醒，AI產業長線成長趨勢仍未改變，台灣科技產業的競爭力也持續強勁。市場每一次因情緒或資金面造成大幅震盪時，對長期投資人而言，反而都是重新累積優質資產的重要契機。

張榮仁強調，與其花時間猜測最低點，不如建立紀律化投資策略，透過定期定額、分批布局，或善用「鉅亨超底王」機制，在市場拉回時自動加碼，以相同資金累積更多基金單位數。當市場重新回到基本面、AI成長動能再次推升台股表現時，先前在低檔累積的部位，也更有機會為投資人創造長期複利成果。