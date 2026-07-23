快訊

謝賢過世！徐莉玲深夜曝張柏芝「已準備好遺書」 踢爆謝霆峰、王菲惡行

不只雙峽告急！全球能源命脈爆三線危機 4分之1石油供應受威脅

MLB／李灝宇超前3分砲轟回致勝一擊 本季第5轟延續連7場安打

聽新聞
0:00 / 0:00

先賣一波 等跌深再買回？歷史經驗顯示：困難的不是賣出而是買回時點

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

AI股最近波動擴大，法人分析，這波股價修正與其說是基本面反轉，不如說是市場在高估值下的去槓桿與資金重新調整。面對震盪，投資人更應思考的是如何把握拉回機會，而不是因短期波動錯失長期成長趨勢。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，每當市場大跌，許多投資人最容易出現的想法就是「先賣一波，等跌深再買回」，希望透過擇時操作提高報酬率。不過，真正困難的不是賣出，而是何時買回。

鉅亨買基金以1927年底至2026年7月的S&P 500含息總報酬指數進行近百年回測，比較「一路持有」與「自高點下跌10%便賣出，待指數重新站回季線後再買回」兩種策略。結果顯示，在持有30年的情況下，長期持有平均累積報酬率達2,241%，明顯高於短進短出的1,707%，兩者相差534個百分點。

張榮仁分析，看似成功避開部分跌幅，實際上卻很容易錯過市場反彈初期最重要的一段漲幅，而這段行情往往決定長期投資績效。歷史經驗也一再證明，市場最大的風險往往不是短期修正，而是因為離開市場，錯失後續回升帶來的複利效果。

張榮仁提醒，AI產業長線成長趨勢仍未改變，台灣科技產業的競爭力也持續強勁。市場每一次因情緒或資金面造成大幅震盪時，對長期投資人而言，反而都是重新累積優質資產的重要契機。

張榮仁強調，與其花時間猜測最低點，不如建立紀律化投資策略，透過定期定額、分批布局，或善用「鉅亨超底王」機制，在市場拉回時自動加碼，以相同資金累積更多基金單位數。當市場重新回到基本面、AI成長動能再次推升台股表現時，先前在低檔累積的部位，也更有機會為投資人創造長期複利成果。

基金

延伸閱讀

台股先跌近3000點再暴漲1700多點！投資人崩潰：大盤走勢太難猜

台股狂飆1783點創史上最大漲點！00891經理人：無量反彈顯謹慎 分批布局半導體ETF更穩健

台股反彈該趁機賣嗎？投資人陷兩難 網勸想清楚持股目的

台股單日盤中跌1,500點以上 後市表現穩健向上、法人看好2類ETF

相關新聞

台積電不振、聯發科撐盤！台股衝45K卡關 開高後頻頻翻黑

市場靜待科技巨頭財報與AI展望，美股四大指數昨夜僅費半指數逆勢收漲0.44%。台積電（2330）ADR跌0.76%，但台積電期貨盤後反彈16元，帶動台指期夜盤上漲389點。

台股翻黑回測10日線 黃仁勳加持聯發科、緯創 靠「兩大AI商機」撐盤

台股23日開高後震盪走低，盤中一度翻黑下跌逾400點，市場追價轉趨保守。不過，在AI基礎建設浪潮持續升溫下，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳加持效應發酵，緯創受惠AI伺服器美國製造布局，聯發科（2454）則迎來Google AI ASIC與輝達RTX Spark雙重題材，雙雙逆勢強攻，成為盤面資金追蹤焦點。

壽險布局股市雙軌並進 逢低加碼AI科技族群

台股近期波動劇烈，壽險業資金如何布局備受市場關注。多家壽險公司在追求資本利得與股利收入之間各有戰略，採雙軌並進布局，逢低加碼具長期成長趨勢的AI科技股，並適時獲利了結，尤其7、8月上市櫃公司進入除權息旺季，股息收入將大幅挹注本季經常性收益與獲利。

台股外資回頭點火AI股 法人：指數大漲小回 朝月線45,360邁進

美股、韓股同漲，台股昨（22）日在外資終結連13賣、轉為買超173.4億元之下，帶動指數開高收高，終場大漲592點、收44,825點，連二漲，成交量則擴增至1.02兆元，呈現「價漲量增」的有利格局。法人預期，台股近期將大漲小回，持續朝向月線約45,360點邁進。

台股ETF 四成漲贏大盤

台股反彈進入第二日，本周來上漲5.05%，台股ETF跟著大漲回血，超過43%的ETF漲贏大盤，其中，台新臺灣IC設計（00947）、中信上櫃ESG 30（00928）、主動復華未來50（00991A）表現更是媲美槓桿ETF。

永續債今年發24檔

櫃買中心副總李淑暖昨（22）日指出，永續發展債券今年來已發行24檔，發行金額567.2億元，其中台積電綠色債券額度合計已逾600億元，是今年永續發展債券發行金額能持續推升的重要發行人。；推出的雙掛牌國際債券新制度，可以在國內外承銷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。