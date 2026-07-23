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華南永昌證上半年存股創高 女性占逾六成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股在經過今（2026）年上半年的多頭驚天行情，近期高檔震盪加劇，不少投資人開始居高思危。不過，據華南永昌證券內部數據發現，存股族早一步展現出超前部署的抗震實力。

據統計，華南永昌證券定期定額（存股）業務近年呈階梯式暴風成長，近五年來的定期定額扣款總額已大幅成長逾8倍，今年上半年的總扣款戶數，以及6月份單月扣款金額，雙雙衝上歷史新高，整體上半年累計扣款金額，逼近去（2025）年整年度的八成五。這不僅反映台股的熱絡，更顯示投資人早已建立起定期定額紀律，為自己築起最強的資產防護網。

亮點一：女力崛起！女性占比超過63% 撐起半邊天

這份數據也勾勒出新一代存股族的女性經濟學。在定期定額客戶中，女性占比高達63.16%，遠高於男性的36.84%，意即每五位存股客戶中就有超過三 位是女性，顯示女性更青睞運用定期定額「小額投資、分散風險、紀律理財」特性，進行資產配置。

亮點二：投資扎根！40歲以下青壯年衝破5成

在年齡層分布上，小額存股對於年輕世代的吸引力顯著提升，40歲以下的年輕投資人已占整體存股族群超過半數，其中，21至30歲的社會新鮮人佔戶數比例最高（男21.18%、女 13.98%），展現投資向下扎根成效。

分析資產貢獻度，41至60歲的中壯年族群是扣款主力，其中又以51至60歲的女性核心中產階級最具實力，單一年齡層即貢獻高達30%以上的扣款金額而居冠；41至50歲的男女投資人則緊追其後，各自穩定貢獻約25%左右的扣款規模，成為支撐定期定額成長的雙主柱。

亮點三：華南永昌定期定額手續費均一價成為你的投資後盾

為回應定期定額投資需求持續成長，華南永昌證券不斷優化數位平台服務，提供投資人更便利的長期理財服務。為鼓勵更多民眾建立投資習慣，定期定額「單筆萬元以下手續費均一價」的超省優惠，幫助投資人省下每筆交易成本，讓紀律投資變得更輕鬆。

華南永昌證券近期推出「遇見新朋友，寵愛老朋友！」回饋企劃。針對新加入的投資人，只要線上開戶並完成指定交易任務，就能將最高400元的7-ELEVEN電子禮券帶回家；針對忠實的老朋友與新加入的好朋友，只要交易達指定門檻，每個月都有機會抽中「iPhone（等值 5 萬元 3C 好禮即享券）」。鼓勵更多民眾建立紀律的投資習慣，陪伴投資人在善用時間複利、穩健累積資產的路上，增添更多投資樂趣與驚喜。

台股 存股

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