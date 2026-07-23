台股翻黑回測10日線 黃仁勳加持聯發科、緯創 靠「兩大AI商機」撐盤

台股23日開高後震盪走低，盤中一度翻黑下跌逾400點，市場追價轉趨保守。不過，在AI基礎建設浪潮持續升溫下，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳加持效應發酵，緯創受惠AI伺服器美國製造布局，聯發科（2454）則迎來Google AI ASIC與輝達RTX Spark雙重題材，雙雙逆勢強攻，成為盤面資金追蹤焦點。

黃仁勳21日出席緯創位於美國德州沃斯堡（Fort Worth）的D1新廠開幕典禮，並親自在緯創打造的全美第一片輝達GB300平台運算基板上簽名，展現雙方在AI伺服器領域的緊密合作。他表示，AI市場正快速成長，AI相關應用晶片供給仍遠遠不足，需求年增約25%，目前AI資料中心所需晶片數量至少是過去資料中心的10倍。

黃仁勳並強調，台灣長期支撐美國半導體與電腦產業發展，是美國科技領先全球的重要夥伴。隨AI時代快速推進，台灣企業赴美投資將進一步深化全球AI供應鏈布局。

受惠AI伺服器需求爆發，緯創持續擴大美國製造版圖。董事長林憲銘指出，D1是緯創在美國首座生產基地，未來還將規劃D2、D3、D4等廠區，其中D2產能可望達D1兩倍，將持續強化AI伺服器供應能力。

法人看好，隨輝達新一代Vera Rubin運算系統陸續出貨，AI伺服器供應鏈下半年營運動能可望升溫，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創等輝達協力廠仍是市場關注焦點。

除了AI伺服器，AI晶片設計布局也成為市場另一大焦點。聯發科近期因Google自研AI推論晶片題材受到矚目。外媒報導，Google正開發專為Gemini大型語言模型打造的新一代AI伺服器晶片「Frozen v2」，透過將部分模型架構直接固化於晶片硬體，提高AI推論效率，市場預估效能可望較現有張量處理器（TPU）提升6至10倍。

市場分析指出，聯發科近年積極布局ASIC客製化晶片，憑藉大型SoC整合、高速傳輸介面及先進封裝能力，逐步建立AI晶片設計競爭力。隨Google等雲端服務商（CSP）加速發展自研AI晶片，聯發科有望切入更多ASIC專案，帶動AI相關營收成長。

此外，輝達亦宣布與微軟、聯發科合作推出RTX Spark晶片，將AI能力從作業系統延伸至終端應用市場，有望推升AI PC需求。法人預期，隨ASIC營收比重提升與平均單價（ASP）增加，聯發科AI相關營收未來數年可望快速放大。

儘管台股今日面臨震盪壓力，但AI供應鏈仍展現資金吸引力。從AI伺服器、客製化ASIC到終端AI應用，台灣廠商持續站穩全球AI產業核心位置，聯發科與緯創也成為市場觀察下一波AI成長動能的重要指標。