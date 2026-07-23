台股大漲小回 00994A經理人觀察三族群的回補力道

主動第一金台股優 ETF （00994A）經理人張正中表示，這波台股修正的主因，來自韓國個股槓桿 ETF 去槓桿及國際資金戰略調整，進而引發短線急跌。然而，觀察全球科技龍頭對 AI 的資本支出與訂單能見度依然穩健，台股科技股評價正迅速修復，長線趨勢持續看好。後續可重點觀察受惠 CoWoS 擴產與 AI 伺服器板材規格升級的 PCB 及先進封裝供應鏈；此外，前波跌幅較深的被動元件等族群，其資金回補的續航力也值得關注。

張正中分析，今（2026）年下半年市場波動放大，但在整體多頭格局仍屬於良性拉回，台股近日反彈回穩，主要由科技權值大廠領軍走揚，包括台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）等皆展現凌厲漲勢。雖然台股強勢反攻後，短線行情仍將呈現大震盪，但經過前波較深度的修正後，若大盤重回「大漲小回」格局，加上外資賣壓收斂、散戶籌碼沉澱，研判半導體與AI供應鏈基本面並未改變，依然是主導盤面的強勢核心。