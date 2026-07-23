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台積電不振、聯發科撐盤！台股衝45K卡關 開高後頻頻翻黑

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股23日開高後陷入震盪，8月台指期勁揚665點、報45,310點，集中市場指數開高73.26點、報44,899.04點。記者曾原信／攝影
台股23日開高後陷入震盪，8月台指期勁揚665點、報45,310點，集中市場指數開高73.26點、報44,899.04點。記者曾原信／攝影

市場靜待科技巨頭財報與AI展望，美股四大指數昨夜僅費半指數逆勢收漲0.44%。台積電（2330）ADR跌0.76%，但台積電期貨盤後反彈16元，帶動台指期夜盤上漲389點。

台股23日開高後陷入震盪，8月台指期勁揚665點、報45,310點，集中市場指數開高73.26點、報44,899.04點。在聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）、奇鋐（3017）等權值股帶動下，盤初一度上漲逾260點、再度挑戰45,000點關卡；惟台積電走弱，記憶體、被動元件族群同步回落，拖累大盤一度由紅翻黑，多空持續激戰。盤面上，緯創（3231）、群創（3481）及群益臺灣加權正2（00685L）交投熱絡。

盤面上，五大權值股開盤走勢分歧。其中，台積電開低15元、報2,385元，台達電開高報1,900元、鴻海開高報256.5元、聯發科開高報3,950元、日月光投控（3711）開平盤報656元。

類股方面，油電燃氣、塑膠、電腦設備、其他電子等漲幅居前，百貨貿易、綠能環保等相對疲弱。

回顧台股22日表現，集中市場指數上漲592.91點、收44,825.78點，成交值9,852.71億元。三大法人買超338.49億元，包括外資買超173.44億元、投信買超189.03億元、自營商賣超23.98億元。

法人表示，台股基本面仍處景氣擴張階段，但短線受估值修正、去槓桿及外資賣壓影響，預料維持區間震盪。操作上不宜追價，可聚焦營運展望佳的AI供應鏈、先進封裝、ABF、矽晶圓及高股息族群，採逢回布局、汰弱留強策略。

聯發科 台積電 台股

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壽險布局股市雙軌並進 逢低加碼AI科技族群

台股近期波動劇烈，壽險業資金如何布局備受市場關注。多家壽險公司在追求資本利得與股利收入之間各有戰略，採雙軌並進布局，逢低加碼具長期成長趨勢的AI科技股，並適時獲利了結，尤其7、8月上市櫃公司進入除權息旺季，股息收入將大幅挹注本季經常性收益與獲利。

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美股、韓股同漲，台股昨（22）日在外資終結連13賣、轉為買超173.4億元之下，帶動指數開高收高，終場大漲592點、收44,825點，連二漲，成交量則擴增至1.02兆元，呈現「價漲量增」的有利格局。法人預期，台股近期將大漲小回，持續朝向月線約45,360點邁進。

台股ETF 四成漲贏大盤

台股反彈進入第二日，本周來上漲5.05%，台股ETF跟著大漲回血，超過43%的ETF漲贏大盤，其中，台新臺灣IC設計（00947）、中信上櫃ESG 30（00928）、主動復華未來50（00991A）表現更是媲美槓桿ETF。

永續債今年發24檔

櫃買中心副總李淑暖昨（22）日指出，永續發展債券今年來已發行24檔，發行金額567.2億元，其中台積電綠色債券額度合計已逾600億元，是今年永續發展債券發行金額能持續推升的重要發行人。；推出的雙掛牌國際債券新制度，可以在國內外承銷。

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