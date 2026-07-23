券商上半年大賺1,440億

臺灣證券交易所昨（22）日公布，全體證券商6月稅後淨利達265.72億元，因自營評價及承銷業務下滑，較5月減18.4%；累計前六月全體證券商稅後淨利衝達1,440.9億元，年增率高達324.5%，創下歷史新高紀錄。

券商今年前五月累計獲利就已經超越歷年的全年歷史獲利紀錄，因此今年上半年毫無懸念依舊是歷史最多，僅花半年就打下全年的獲利基礎。

台股大盤6月總成交值飆升至約29.061兆元，與5月相較，成長10.3%，帶動經紀手續費收入同步成長5.3%至250.12億元，創下歷史單月經紀業務收益的新高紀錄。

不過受股市劇烈震盪影響，券商自營評價損失增加，導致自營業務淨利月減57.9%、降至52.08億元；承銷業務淨利亦月減76.9%至7.27億元。

在單月獲利排名方面，6月稅後淨利265.72億元雖低於5月的325.76億元、以及4月的366.77億元，但依然居歷史單月第三高，展現出極強的獲利動能。

總結上半年整體成績，三大業務均展現強勁爆發力，經紀業務收益達1,072.41億元，年增164%；自營業務受益於出售證券利益增加，累計淨利達556.49億元，年增高達1,342%；承銷業務累計淨利亦達133.85億元，年增320%。

其中，綜合證券商為獲利主力，上半年累計稅後純益達1,280.20億元，較去年同期呈翻倍成長、年增358%。