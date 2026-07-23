台股外資回頭點火AI股 法人：指數大漲小回 朝月線45,360邁進

美股、韓股同漲，台股昨（22）日在外資終結連13賣、轉為買超173.4億元之下，帶動指數開高收高，終場大漲592點、收44,825點，連二漲，成交量則擴增至1.02兆元，呈現「價漲量增」的有利格局。法人預期，台股近期將大漲小回，持續朝向月線約45,360點邁進。

外資與投信昨天聯袂點火AI族群如台積電（2330）、聯發科、台達電等，台股指數開盤即跳空大漲280點，盤中最高一度勁揚1,090點、來到45,323點，然受制月線反壓，漲點收斂，終場仍上漲1.34%，連二漲；櫃買指數也大漲3.46%、收395.18點。

近十日外資動向與指數表現

盤面上，個股漲多跌少，19大類股中，以塑膠股大漲4.6%最強勢，電子股與金融股也分別上揚1.5%與0.9%，躍居領漲焦點。族群中，則以記憶體、CPO族群最為強勢；輝達執行長黃仁勳出席緯創美國廠開幕，帶動輝達概念股反攻。

法人解析，昨天除了外資回頭買超，投信更已連續21個交易日買超。觀察外資昨天買超金額較大的個股包括鴻海、緯創、南亞科、欣興、聯發科、華碩等；投信則買超台積電、貿聯-KY、台達電、臻鼎-KY、致茂等。

三大法人昨日共買超台股338.4億元，其中外資買超173.4億元，轉賣為買；投信買超189億元，連21買、累計買超2,398.7億元；自營商賣超23.9億元，轉買為賣。八大公股行庫則逢高調節，賣超71.1億元。

凱基投顧表示，技術面來看，昨天盤中遇20日均線與17日帶量大長黑棒高點反壓，開始出現震盪，顯然上檔仍有壓力。近期成交金額必須來到20日均量以上，才有機會化解上檔的型態反壓。

展望後市，綜合台新投顧總經理黃文清、中信投顧總經理陳柏州、及投信台股研究團隊看法，台股長多格局不變，AI仍是本輪多頭核心所在，資金將追捧先進製程、先進封裝、半導體設備、廠務、PCB及CPO等族群。