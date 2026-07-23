台股ETF 四成漲贏大盤

台股反彈進入第二日，本周來上漲5.05%，台股ETF跟著大漲回血，超過43%的ETF漲贏大盤，其中，台新臺灣IC設計（00947）、中信上櫃ESG 30（00928）、主動復華未來50（00991A）表現更是媲美槓桿ETF。

根據CMoney統計至昨（22）日，台股ETF單日表現，平均漲幅4.5%，其中，漲幅前十大依序為台新臺灣IC設計9.9%、中信上櫃ESG 30的8.4%、富邦臺灣加權正2的8.2%、元大台灣50正2的8.18%、國泰臺灣加權正2的8.13%、主動復華未來50的8.1%、群益臺灣加權正2的7.9%、主動統一台股增長7.8%、主動安聯台灣7.73%、主動中信台灣卓越7.73%。

台新臺灣IC設計研究團隊表示，雲端服務商今年資本支出預計超出7,000億美元，再創新高，顯示AI基礎建設需求仍擴張，AI產業展望可說是一片大好，台灣AI供應鏈完整，是最大的受惠市場，分析師將台股2026年企業獲利年增率上修至40%，2027年企業獲利年增率上修至25%，成為台股後市持續上攻的底氣，操作上，可利用回檔修正低點分批承接台股ETF。

統一投信投研團隊表示，股市短線過熱、美伊戰事餘波、韓國股市去槓桿化的外溢效應，使近期全球市場呈現中期震盪整理。但此波修正並非全面性系統風險，市場基本面依然穩固，企業獲利成長的支撐力道仍在，使台股長線由AI產業驅動的多頭格局並未改變。

因此，股市短期震盪，反而提供重新檢視投資組合及長線布局良機。隨著科技新品將於第3季下旬至第4季間陸續發表，屆時市場動能可望重啟。

主動復華未來50經理人呂宏宇表示，台股等相關科技類股本波修正主要來自股價漲多、籌碼去槓桿與類股輪動，並非AI需求反轉，預期隨AI模型效能提升、成本下降，將加速應用普及，長期算力與半導體等需求仍大，成長趨勢尚未改變，仍看好相關受惠台廠供應鏈獲利基本面表現，惟短線技術線型轉弱，可能使行情波動幅度加大，建議採逢低分批方式布局分散風險。

主動中信台灣卓越經理人張書廷表示，台股7月以來走勢相對疲弱，但經過一段時間整理後，在資金回流與產業利多共振帶動下，市場情緒已逐步轉趨樂觀。隨著美國科技巨頭及台灣大型權值股陸續召開法說會並公布財報，市場持續關注雲端服務供應商是否維持AI資本支出擴張趨勢，預期中期行情仍有機會維持偏多格局。