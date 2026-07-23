壽險布局股市雙軌並進 逢低加碼AI科技族群

台股近期波動劇烈，壽險業資金如何布局備受市場關注。多家壽險公司在追求資本利得與股利收入之間各有戰略，採雙軌並進布局，逢低加碼具長期成長趨勢的AI科技股，並適時獲利了結，尤其7、8月上市櫃公司進入除權息旺季，股息收入將大幅挹注本季經常性收益與獲利。

面對台股高檔震盪，各壽險公司的投資操作策略採資本利得與高股息雙軌策略並行，但各公司布局方向略有差異。

國泰人壽今年上半年FVOCI股票獲利了結落袋超過837億元。

富邦人壽FVOCI權益工具獲利了結落袋876.6億元，長期而言，國內外股票合計曝險比重約維持在總投資資產的15%左右。同時，兩家大型壽險公司的經常性收益包含股利收入仍持續貢獻獲利。

三商美邦人壽（2867）表示，在權益類資產操作上，採取兼顧資本利得與穩定股利收益的雙軌策略，以價值投資為取向，逢高獲利了結，資金鎖定具長期成長趨勢的AI科技等龍頭成長股，逢低布局；其次，為了維持壽險資金所需的經常性收益，亦保留資金配置於財務穩健、現金流充沛且配息紀錄良好的權益類資產，市場波動時可發揮防禦風險，並提供現金流挹注。

凱基人壽以資本利得為核心，今年上半年實現股票資本利得已逾393.3億元，凱基人壽指出，股票操作以資產增值為主要目標，不會因高股息而犧牲資本利得機會，將持續檢視個股評價面，並觀察美國聯準會的貨幣政策走向及市場趨勢，視市場狀況調整部位。

南山人壽則表示，採取維持提高經常性投資收益為主的投資策略，並持續掌握市場動態，適時實現獲利，並適時運用不同投資策略，確保財務穩健；新光人壽表示，股票操作主要視經濟發展、企業獲利和市場情緒等因素動態調節。

隨著台灣上市櫃公司除權息旺季來臨，壽險公司的股利收入將顯著跳升。國泰人壽與新光人壽皆表示，7到8月的股利收入占大宗，將較5、6月明顯增加；凱基人壽表示，預期7、8月股利收入較5、6月增加五倍以上；三商美邦人壽則透露，由於今年提前在高股息和優質權益部位布局，隨著6到8月股利發放高峰期來臨，預期7、8月的現金股利收入會比5、6月增長約50%，為第3季經常性收益與獲利表現帶來正面貢獻。

今年AC債券匯率攤銷新制上路後，壽險業避險成本大幅降低。多家壽險公司表示，避險成本下降雖提升資金運用彈性，但仍會依保險負債特性及市場機會配置資產，在市場不確定聯準會的利率政策路徑、美債殖利率攀高之下，更看好高殖利率的長天期美國公司債，持續加碼布局，以鎖定長期固定收益。