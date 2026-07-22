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證交所推廣惜食減廢

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所持續推動2026年「地球特攻隊」SDGs系列活動，秉持「一地球、二倡議、三宣導、四行動」的架構，致力將永續理念融入企業文化與同仁日常。

本次啟動「三場宣導」系列之一的「清冰箱救剩食」主題講座，以「惜食減廢×智慧收納」為核心，引導同仁從生活中最容易實踐的角落出發，重新認識食物價值，攜手建構低碳循環的生活新習慣。

在氣候變遷劇烈的當代，食物浪費所產生的溫室氣體已成為不可忽視的環境課題。據聯合國統計，全球每年約有三分之一的食物遭到浪費；而在台灣，每人每年平均浪費超過40公斤食材。如何從源頭遏止食材浪費、最大化賦予食物完整價值，已是推動綠色永續生活的重要樞紐。

本次講座攜手財團法人主婦聯盟環境保護基金會，邀請長期深耕永續生活推廣的講師進行分享。

聯合國 活動 永續

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