臺灣證券交易所22日公布，6月份全體證券商稅後淨利達265.72億元，雖因自營評價及承銷業務下滑，較5月衰退60.04億元、月減18.43%；但累計前六月全體證券商稅後淨利衝達1,440.9億元，較去年同期大幅成長1,101.52億元、年增高達324.57%。今年前六月表現驚人，且事實上券商今年前五月獲利就已經超越歷年的全年歷史獲利紀錄，今年上半年因此毫無懸念再拿下歷史第一名，僅花半年就打下全年的獲利基礎。

2026-07-22 19:51