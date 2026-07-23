就市論勢／ASIC、被動元件 可留意

盤勢分析

台股昨（22）日開盤一度衝上45,000點之上，惟在月線前遭遇反壓，盤中轉為區間震盪，尾盤賣壓湧現漲勢收斂，終場漲592點，收44,825點。儘管大盤未能攻克月線，但外銷訂單創新高及科技巨頭保持成長預期，產業基本面無虞，有望在籌碼沉澱後尋求上攻契機。

美國科技巨頭將陸續公布財報，市場焦點將回歸企業獲利與AI投資展望，預料維持擴大資本支出格局。在美中AI競爭環境下，算力需求帶動AI基建，台系供應鏈持續受惠。

投資建議

台股正處於短線波動率放大，籌碼沉澱整理階段，預期維持震盪格局。操作應避免盲目追高，保持適度資金彈性，並將短線拉回視為汰弱留強、逢低布局良機。

資金配置上，建議持續聚焦具備長線成長動能且訂單能見度高族群，如受惠AI伺服器規格升級的半導體先進製程、先進封裝、CPO及ASIC概念股；並可關注受惠供給吃緊的NAND Flash記憶體，以及財報獲利升溫的被動元件族群。