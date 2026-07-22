台股交投熱絡！上半年券商豪賺1,440億元創歷史新高 賺贏歷年全年

臺灣證券交易所22日公布，6月份全體證券商稅後淨利達265.72億元，雖因自營評價及承銷業務下滑，較5月衰退60.04億元、月減18.43%；但累計前六月全體證券商稅後淨利衝達1,440.9億元，較去年同期大幅成長1,101.52億元、年增高達324.57%。今年前六月表現驚人，且事實上券商今年前五月獲利就已經超越歷年的全年歷史獲利紀錄，今年上半年因此毫無懸念再拿下歷史第一名，僅花半年就打下全年的獲利基礎。

分析6月份營運狀況，受惠於台股大盤總成交值飆升至約29.061兆元，較5月成長10.35%，帶動經紀手續費收入同步成長5.32%至250.12億元，創下歷史單月經紀業務收益的新高紀錄。不過受股市劇烈震盪影響，券商自營評價損失增加，導致自營業務淨利月減57.99%降至52.08億元；承銷業務淨利亦月減76.99%至7.27億元。在單月獲利排名方面，6月份稅後淨利265.72億元雖低於5月的325.76億元以及4月的366.77億元，但依然高居歷史單月第三高，展現出極強的獲利動能。

總結上半年整體成績，三大業務均展現強勁爆發力。累計前六月經紀業務收益達1,072.41億元，年增164.56%；自營業務受益於出售證券利益增加，累計淨利達556.49億元，年增高達1,342.06%；承銷業務累計淨利亦達133.85億元，年增320.12%。其中，綜合證券商為獲利主力，上半年累計稅後純益達1,280.20億元，較去年同期呈翻倍成長、年增358.03%，奠定今年券商整體獲利再創高峰的堅實基礎。