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外資買超173億元、終止連13賣 買超前十名中竟僅1檔電子股

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

台股22日收44,825.78點，上漲592.91點，外資買超173.43億元，終止連13賣，統計外資買超前十名中，ETF占6 檔，電子股僅一檔；漢翔（2634）則遭外資大賣，高居賣超個股冠軍。

台股22日開高走高，早盤以44,513.75點開出，上漲280.88點，一度拉升至45,323.75點，上漲1,090.88點，挑戰月線，權王台積電（2330）以2,440元開高，一度拉升至2,445元，尾盤則一度下滑至2,385元，終場收2,400元，下跌10元，大盤指數以44,825.78點收盤，上漲592.91點。

三大法人買超319.38億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超173.43億元，投信買超169.92億元；自營商賣超（合計）23.97億元，其中自營商（自行買賣）賣超34.55億元、自營商（避險）買超10.57億元。

外資終止連13賣轉為買超，統計外資買超前十名個股中，ETF占6檔，買超主動統一升級50（00403A）達12萬1,005張，居外資買超個股第一名，其次則是買超主動統一台股增長（00981A）52,627張；緯創（3231）為外資買超前十名中唯一的電子股，單日買超24,211張。

外資賣超前十名個股中，賣超漢翔27,579張最多，其次是賣超中纖（1718）22,088張，統一（1216）、華邦電（2344）、力積電（6770）等也同遭外資大賣。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資 自營商 漢翔

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