外資買超173億元、終止連13賣 買超前十名中竟僅1檔電子股

台股從48,218點反轉下滑以來，一度下探41,967點，隨後反彈，兩個交易日上漲2,376點，到底這一波的大盤能夠走多強？走多遠？法人直言，關鍵在接下來的兩星期內，美國四大 CSP 廠公布財報的成績單，及對後續 AI 投資的看法；不過，法人強調，對台股偏多看待的看法不變，預期年底前有機會挑戰50,000點，在布局上要留意避開兩類型的股票。

2026-07-22 15:24