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多頭追價審慎！台積電量縮震盪收黑 聯發科＋國巨成交值近千億成焦點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股22日延續反彈氣勢，終場上漲592.91點、漲幅1.34%，收44,825.78點，成功收復10日線，但未能站穩45,000點整數關卡。 聯合報系資料照片
台股22日延續反彈氣勢，終場上漲592.91點、漲幅1.34%，收44,825.78點，成功收復10日線，但未能站穩45,000點整數關卡。 聯合報系資料照片

台股22日延續反彈氣勢，終場上漲592.91點、漲幅1.34%，收44,825.78點，成功收復10日線，但未能站穩45,000點整數關卡。成交量能方面，集中市場成交值放大至9,975.14億元，交投熱度升溫。不過觀察成交值與成交量排行榜，22日盤面透露著「權值股接棒輪動、追價力道仍偏謹慎」的氛圍。台積電（2330）雖仍穩居成交值冠軍，但股價震盪翻黑；聯發科（2454）、國巨*（2327）則吸引大量資金聚焦，成為22日量價榜焦點。

觀察成交值排行榜，台積電仍以693.52億元成交值排名第一，但成交量縮減至28,809張。股價早盤一度攻抵2,445元，挑戰月線位置，不過盤中賣壓湧現，終場下跌10元、收2,400元，跌幅0.41%。市場追價態度轉趨保守，多空仍在高檔進行消化整理。

相較台積電震盪整理，聯發科與國巨成為22日焦點。聯發科成交值達508.79億元，排名第二，股價強漲180元、收3,850元，漲幅4.9%，盤中一度攻抵4,000元整數關卡。近期受惠AI、高階晶片需求題材持續發酵，買盤積極進場，使其成為22日電子權值股中最受矚目的強勢指標。

國巨成交值467.69億元，排名第三，成交量達6.67萬張，股價上漲33元、收703元，漲幅4.93%。盤中最高攻抵730元，顯示資金持續關注被動元件族群復甦題材。

聯發科與國巨單日成交值合計達976.48億元，接近千億元，成為22日資金集中布局的重要方向。

記憶體族群亦持續受到市場關注，南亞科（2408）成交值273.2億元排名第四，股價亮燈漲停收445.5元。

聯電（2303）成交值247.65億元排名第五，成交量17.52萬張，位居成交量第六名。股價上漲4.5元、收139元，漲幅3.35%，延續前一交易日爆量後的高成交熱度，市場持續關注成熟製程景氣復甦與法說展望。

此外，臻鼎-KY（4958）、南亞（1303）、南電（8046）、台達電（2308）、景碩（3189）也同步進入成交值前十，顯示AI伺服器、PCB、載板及電子零組件族群仍是資金主要布局方向。

成交量排行榜方面，ETF仍是市場人氣的重要來源，前十名中共有5檔ETF入榜，包括主動統一升級50（00403A）、群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）、主動統一台股增長（00981A）及元大台灣50反1（00632R）。

值得注意的是，漢翔（2634）22日爆出15.27萬張成交量，躍居成交量第十名，但股價跌停收64.4元，成為量價榜中的逆勢焦點。

整體來看，台股22日雖延續反彈行情，但量價結構透露多頭追價仍相對謹慎。台積電成交值冠軍卻量縮收黑，顯示權王仍面臨高檔整理壓力；資金則轉向聯發科、國巨等電子權值股尋找短線主攻方向。後續成交量能是否持續放大，以及台積電能否重新帶領權值股突破，將是觀察反彈行情能否延續的重要關鍵。

聯發科 國巨 台積電

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