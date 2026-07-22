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外資買超173億元終止連13賣 敲進主動式台股ETF

中央社／ 台北22日電
台股示意圖。 中央社
台股示意圖。 中央社

台股今天延續反彈動能，終場上漲592.91點，收在44825.78點，成交值新台幣9826.45億元。根據台灣證券交易所統計，三大法人合計買超319.38億元；外資買超173.43億元，買超前2名皆為熱門主動式台股ETF。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）買超173.43億元，終止連13個交易日賣超，投信也加碼169.92億元，僅自營商小幅賣超23.97億元。

個股方面，外資今天買超前3名分別為主動統一升級50（00403A）12萬1004張、主動統一台股增長（00981A）5萬2626張，和元大台灣50正2（00631L）4萬6261張。買超前2名皆為熱門主動式台股ETF。

賣超榜方面，外資今天賣超前3名為漢翔2萬7578張、中纖2萬2087張，和南茂1萬5132張。

康和證券投資總監廖繼弘分析，AI產業基本面沒有太大變化，台股中長多趨勢不變，多頭重整再出發；不過這波台股回檔主因包括韓國半導體股去槓桿、費城半導體指數大跌等，接下來留意韓股與費半走勢。

廖繼弘觀察，包括被動元件、功率元件等熱門漲價概念股先前股價大漲一波，最近回檔幅度深，一般而言，熱門股補跌之後，代表大盤修正逐漸告一段落，包括國巨、強茂等昨天股價止跌，今天續強，是好的現象。

台股 外資 三大法人

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