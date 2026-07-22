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台股反彈能走多遠？法人曝關鍵 建議要先避開這兩個類型股票

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
法人強調，對台股偏多看待的看法不變，預期年底前有機會挑戰50,000點，在布局上要留意避開兩類型的股票。 聯合報系資料照片
法人強調，對台股偏多看待的看法不變，預期年底前有機會挑戰50,000點，在布局上要留意避開兩類型的股票。 聯合報系資料照片

台股從48,218點反轉下滑以來，一度下探41,967點，隨後反彈，兩個交易日上漲2,376點，到底這一波的大盤能夠走多強？走多遠？法人直言，關鍵在接下來的兩星期內，美國四大 CSP 廠公布財報的成績單，及對後續AI投資的看法；不過，法人強調，對台股偏多看待的看法不變，預期年底前有機會挑戰50,000點，在布局上要留意避開兩類型的股票

台股22日開高走高，早盤以44,513.75點開出，上漲280.88點，一度拉升至45,323.75點，上漲1,090.88點，挑戰月線，權王台積電（2330）以2,440元開高，一度拉升至2,445元，尾盤則一度下滑至2,385元，終場收2,400元，下跌10元，大盤指數以44,825.78點收盤，上漲592.91點。

台股在6月23日盤中寫歷史新高紀錄，指數衝達48,218.87點，之後反轉下跌，7月20日盤中一度下探至41,967.75點，不到一個月指數高低點差距達6,251.12點，期間更出現單日大跌2,953.71點，創單日歷史最大跌點的紀錄。

台股近兩個交易日出現反彈，到底這一波大盤能夠走多強？走多遠？第一金投顧董事長黃詣庭表示，關鍵就是從今天晚上開始一直到7月30日，四大 CSP 廠跟其他 AI 相關的公司、美國大型科技公司的財報公布，財報表現的好壞，還有他們對 AI 基礎建設投資的承諾，才會是這一波大盤能夠走多強、走多遠的關鍵。

黃詣庭指出，除了台灣一些重要個股的法說之外，最重要就是7月22日到7月30日，美國四大 CSP 廠公布財報的成績單，及對後續 AI 投資的看法，如果維持正向，就很容易讓投資人的信心回籠，資金重回主流的電子股，大盤指數就有機會再朝前高前進；反之，如果財報不夠理想，指數將呈現區間震盪，甚至可能回測本波的低點。

黃詣庭認為，純粹以指數來看的話，大概就是45,000點到46,000點以上，上方的壓力比較大，目前反彈的量能略有不足；如果日均量能夠拉到1.3兆元以上，將有利於消化上方的賣壓。

黃詣庭強調，以目前來看，還是偏多看待，但這一波的高檔震盪，想要如同4月時V轉創高的機會，目前看起來難度是比較大；有關台股後市展望，黃詣庭預期在今年底前第4季有機會挑戰50,000點，主要的理由包括，11月有美國期中選舉，過去經驗來看，期中選舉前，美國股市大概是整理走勢，選舉之後，不管結果如何，選後的一季美股都大漲，台股也會受到正向吸引。

第2個就是年底的集團作帳及展望行情，所以預期年底前指數創高的可能性高，今年最高點約落在12月；至於第3季可能是比較大的箱型區間震盪，約在本波低點到6月23日的高點。

黃詣庭建議，操作策略上逢拉回時可買績優股，同時控管好現金水位，較上半年保留相對較高的現金水位，第3季約保持3~4成的現金，可以靈活操作，且回到基本面選股，優先布局技術領先的領導業者，避開題材股及擁擠的個股，包括融資增速過快及散戶一窩峰搶進的股票；看好可布局的族群包括記憶體；PCB、ABF、CCL等；散熱、ASIC的IC設計、晶圓代工、封測等。

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