外資終結連13賣！三大法人買超319億元 台股尾盤多空激戰仍漲593點

台股22日追隨美股費半指數勁揚走勢開高，早盤在台積電（2330）一度攻抵月線、領軍五大權值股同步走強帶動下，大盤一度飆升1,090.88點，最高來到45,323.75點。不過，隨著台積電反壓出籠，股價盤中數度翻黑、最低回落至2,385元，大盤漲幅也一路收斂至不到300點。

尾盤最後10分鐘，多空雙方持續在權值股激烈交鋒，台積電終場仍不敵賣壓，收低在2,400元；鴻海（2317）、聯電（2303）、群創（3481）、景碩（3189）等個股漲幅同步收斂。不過，聯發科（2454）、日月光投控（3711）、國巨*（2327）、南亞（1303）及台達電（2308）等權值股穩住盤勢，終場大盤收漲592.91點、報44,825.78點，雖未能站穩45,000點整數關卡，但仍成功收復10日線。三大法人擴大買超319.38億元，外資止步連13日來的賣超。

統計三大法人7月22日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超173.43億元，投信買超169.92億元；自營商賣超（合計）23.97億元，其中自營商（自行買賣）賣超34.55億元、自營商（避險）買超10.57億元。

盤面上，資金持續回流AI與高效能運算（HPC）供應鏈。其中，以記憶體族群最受矚目，南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）同步亮燈漲停，分別收在445.5元、171元、135元，帶動DRAM、NOR Flash概念全面轉強；AI伺服器相關個股發動攻勢，緯穎（6669）、信驊（5274）、營邦（3693）、樺漢（6414）、凌華（6166）等同步攻上漲停。

此外，ABF載板與PCB族群的欣興（3037）、南電（8046）、台燿（6274）、臻鼎-KY（4958）、揚博（2493），以及封測相關精材（3374）、頎邦（6147）也全面走強，顯示資金沿著AI硬體供應鏈向上擴散，形成「AI基建」族群多點開花格局。

另一個吸睛焦點則是光通訊與矽光子概念股持續延燒，全新（2455）、聯亞（3081）、波若威（3163）、光聖（6442）、光環（3234）、環宇-KY（4991）等同步攻高，市場持續反映高速傳輸、CPO及矽光子長線商機。

另一方面，被動元件的華新科（2492）、大毅（2478）、華容（5328）等，以及散熱概念股高力（8996）同步亮燈，顯示AI伺服器帶動的電源管理、散熱與高速傳輸需求仍是市場主流。

整體而言，22日漲停股幾乎圍繞AI伺服器、記憶體、先進封裝、PCB載板及光通訊等AI供應鏈核心族群，續航力也成為此波反彈行情延續性的關鍵指標。