台股收漲592點挑戰月線未成 台積電收低10元

台股22日收盤上漲592.91點，終場以44,825.78點作收，成交量9,826億元；台積電（2330）收盤價2,400元，下跌10元，跌幅0.41%。

美股半導體與記憶體族群類表現強勢，費半指數大漲逾5%。美股回穩反彈後，台股也隨之跟漲；類股出現輪動，軍工股出現回檔，資金轉進AI相關產業指標股，尤以ABF載板反彈力道較強。台股第二天反彈遇較大賣壓，早盤衝向月線，但追價買盤意願減緩，盤中由上漲逾千點收斂到最終以走揚點作收。

今日成交金額大且走高為：聯發科（2454）、國巨*（2327）、南亞科（2408）、臻鼎-KY（4958）、聯電（2303）、南亞（1303）、南電（8046）、欣興（3037）及景碩（3189）；成交金額大且疲軟者則為：漢翔（2634）、南茂（8150）、奇鋐（3017）、華通（2313）、金像電（2368）、亞電（4939）、雷虎（8033）、大量（3167）及穎崴（6515）。

台股經歷一兩個月的盤整、上周大幅下跌後，本周開始迎來反彈，指數有望技術面反彈至前波45,000位置；不過，目前緩漲後，選股上，台積電仍為大盤核心，盤面止穩後各龍頭權指、各產業龍頭將陸續反彈，台積電、指數、高價股將輪流反彈，之後指數轉為橫盤整理後，加權指數順利反彈，大型股、高價股率先反攻中小型個股才將輪流開始反彈，連續上漲個股不追高，以低基期個股來著眼、布局。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，目前00984A產業配置偏向AI供應鏈與半導體資本支出循環，搭配金融股提供一定穩定性，整體策略呈現「成長 + 防禦」兼具的結構。策略層面，電子股布局持續以AI供應鏈及半導體為主，但較偏重ABF、IC製造、PCB等訊號較強、結構需求較明確領域。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，00993A持續以AI相關產業鏈為核心，聚焦高成長性企業，聚焦半導體、電子零組件等。短期市場情緒可能仍受全球科技股走勢影響，但從產業角度來看，對台股中長期展望仍偏樂觀正向。