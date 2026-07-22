台股開高走高一度漲逾千點逼近月線 法人：價漲量縮凸顯市場觀望心態

美股四大指數21日全數收紅，且以費城半導體指數大漲5.2%最高，激勵台股22日開高走高，盤中最高上漲1,090點至45,323點，逼近月線關卡。台積電（2330）盤中最高上漲35元至2,445元，不過10時過後股價多半在平盤之下。

法人指出，美股科技股止跌與韓股反彈帶動，台股昨日迎來報復性回升。加權指數由電子權值股強勢領軍，在台積電尾盤大單敲進、聯發科（2454）亮燈漲停引領下開高走高，終場以最高點44,232點作收，狂飆1,783點，刷新台股歷史單日最大漲點紀錄。

值得注意的是，昨日大盤成交值萎縮至8,662億元，創近三個月新低，呈現顯著的「價漲量縮」。這反映出市場在經歷劇烈修正後，投資人與法人態度普遍偏向謹慎，追價意願薄弱。此現象凸顯了目前盤面濃厚的觀望心態，賣壓雖因急跌而暫時收斂，但實質買盤並未全面進場。

法人分析，總結而言，昨日行情應定調為極端恐慌後的「超跌反彈」。鑑於市場不確定性與觀望氣氛仍濃，後續能否轉為實質止穩，需密切關注韓國股市的續航力、外資籌碼走向及期貨空單清算幅度，以及新台幣匯率能否守穩32元關卡。操作上切勿因長紅而盲目追高，建議嚴控部位，靜待實質買盤的連續性表態。