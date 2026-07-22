快訊

爆簡舒培要求市府統計她索資用多少紙 王鴻薇：哪門子緊急問政？

2026米其林指南這3家淚點滿滿！ 掉星再摘星、打破魔咒、這家主廚抱照默哀淚灑現場

Pixel 11a內部代號曝光「與台灣有關」！傳升級Tensor G6晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

台股開高走高一度漲逾千點逼近月線 法人：價漲量縮凸顯市場觀望心態

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數21日全數收紅，且以費城半導體指數大漲5.2%最高，激勵台股22日開高走高，盤中最高上漲1,090點至45,323點，逼近月線關卡。台積電（2330）盤中最高上漲35元至2,445元，不過10時過後股價多半在平盤之下。

法人指出，美股科技股止跌與韓股反彈帶動，台股昨日迎來報復性回升。加權指數由電子權值股強勢領軍，在台積電尾盤大單敲進、聯發科（2454）亮燈漲停引領下開高走高，終場以最高點44,232點作收，狂飆1,783點，刷新台股歷史單日最大漲點紀錄。

值得注意的是，昨日大盤成交值萎縮至8,662億元，創近三個月新低，呈現顯著的「價漲量縮」。這反映出市場在經歷劇烈修正後，投資人與法人態度普遍偏向謹慎，追價意願薄弱。此現象凸顯了目前盤面濃厚的觀望心態，賣壓雖因急跌而暫時收斂，但實質買盤並未全面進場。

法人分析，總結而言，昨日行情應定調為極端恐慌後的「超跌反彈」。鑑於市場不確定性與觀望氣氛仍濃，後續能否轉為實質止穩，需密切關注韓國股市的續航力、外資籌碼走向及期貨空單清算幅度，以及新台幣匯率能否守穩32元關卡。操作上切勿因長紅而盲目追高，建議嚴控部位，靜待實質買盤的連續性表態。

台股 美股 聯發科

延伸閱讀

台積電領漲！台股開高走高大漲逾1,600點 站上44K 並收復季線大關

台指期 觀望氣氛濃

台股報復性V轉 創1,783最大漲點

期貨商論壇／台指期 謹慎操作

相關新聞

台股早盤續飆逾千點重返45K！台積電站回月線 被動元件亮一排紅燈

美股四大指數昨夜全面收高，晶片股強勢回神，費半指數勁揚5.21%，台積電（2330）ADR大漲5.55%，美光、SK海力士ADR同步飆升，帶動台指期夜盤勁揚586點。台股22日延續反彈氣勢，8月台指期開盤大漲625點、站回45,000點關卡，集中市場指數隨後開高280.88點、報44,513.75點，在台積電站回月線、領軍權值股走強，加上被動元件、記憶體及ABF載板等電子族群同步回神下，大盤漲點快速放大至逾1,000點，重返45,000點大關之上，收復10日線、直逼月線；主動統一升級50（00403A）、群益臺灣加權正2（00685L）、群創（3481）交投熱絡。

AI 散熱、燃料電池雙引擎發威！高力亮燈漲停、重返千金股

AI液冷散熱及燃料電池題材持續發酵，高力（8996）22日買盤湧入，盤中攻上1,080元漲停，漲幅9.87%，創近期波段新高，成交量同步放大。市場認為，高力受惠AI資料中心液冷散熱與備援供電需求升溫，加上6月營收及獲利同步成長，帶動資金回流布局。

美日韓記憶體巨頭狂飆！南亞科、華邦電、旺宏亮燈漲停買單高掛

美股記憶體族群昨夜強勢噴發，美光、SK海力士同步勁揚逾1成，激勵台日韓記憶體股同步走強。台股22日延續反彈氣勢，在國際龍頭領軍與AI需求續旺雙重利多帶動下，華邦電（2344）、旺宏（2337）、南亞科（2408）紛紛攻上漲停，排隊買單都超過萬張以上，記憶體族群全面點火，成為盤面最強主流之一。

台積電傳漲價 法人估今年 EPS 逾100元、明年150元

外媒傳出，台積電（2330）先進與成熟製程代工價格2027年起將漲價5~10%甚至更多，以反映材料、生產設備、海外設廠的成本增加，台積電並與客戶自今年6月左右開始談判價格，7月商定，2027年生效。

台股報復性V轉 創1,783最大漲點

台股昨（21）日出現報復性V轉，搶短買盤湧現，配合內資法人積極點火、力抗外資賣壓，指數終場勁揚1,783點，創史上最大漲點，收44,232點，一舉收復44K大關及季線失土，技術面日K呈「破底翻」走勢。

台股三引擎拚一路強彈 法人：這波低點有可能就是下半年的底部

台股這波回檔，區間最大跌幅達12%，進入波段跌幅逾10%、不及20%的「修正」階段後，昨（21）日出現觸底反彈的V轉走勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。