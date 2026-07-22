AI 散熱、燃料電池雙引擎發威！高力亮燈漲停、重返千金股

AI液冷散熱及燃料電池題材持續發酵，高力（8996）22日買盤湧入，盤中攻上1,080元漲停，漲幅9.87%，創近期波段新高，成交量同步放大。市場認為，高力受惠AI資料中心液冷散熱與備援供電需求升溫，加上6月營收及獲利同步成長，帶動資金回流布局。

盤面觀察，高力股價先前經歷一波修正，隨AI概念股買盤回籠及千金股族群轉強，今日吸引資金進場點火，帶動股價亮燈漲停，也成為AI散熱族群指標股之一。

高力6月營收7.2億元，年增37.5%；單月稅後純益6,000萬元，年增24.8%，每股純益（EPS）0.64元，反映AI相關產品出貨動能持續增溫。

隨全球AI資料中心建置加速，液冷散熱需求快速提升，高力主力產品板式熱交換器需求同步受惠。公司表示，散熱業務目前已是最大事業體，儘管第2季因部分客戶等待新一代晶片平台，出貨一度放緩，但7月出貨已較6月明顯回升。

法人指出，雲端服務供應商（CSP）預計自2026年下半年起陸續導入新一代ASIC運算平台，液對液冷卻液分配裝置（CDU）將進入放量階段，可望帶動板式熱交換器需求成長。高力為少數通過大型雲端客戶認證的供應商之一，隨資料中心散熱架構由氣冷轉向液冷，產品滲透率可望持續提升。

除液冷散熱外，高力燃料電池業務亦持續受惠AI資料中心對穩定供電需求增加。法人表示，新興雲端服務業者積極布局燃料電池備援電力系統，帶動相關供應鏈需求升溫；加上主要客戶Bloom Energy近期取得甲骨文2.8GW合作案，也進一步提升市場對高力後續接單的期待。

高力表示，目前燃料電池業務需求明確，受惠主要客戶訂單穩定。隨AI資料中心建置持續推進，市場對穩定供電需求可望同步增加，燃料電池將成為公司重要成長動能。

法人指出，高力原規劃於2027年底將Bloom Energy熱反應盒（Hot Box）產能擴增至2026年的三至四倍，並於2028年底進一步提升至六至七倍；不過，由於客戶需求優於預期，相關擴產時程已提前啟動，顯示後續接單動能持續強勁。