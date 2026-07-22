快訊

爆簡舒培要求市府統計她索資用多少紙 王鴻薇：哪門子緊急問政？

2026米其林指南這3家淚點滿滿！ 掉星再摘星、打破魔咒、這家主廚抱照默哀淚灑現場

Pixel 11a內部代號曝光「與台灣有關」！傳升級Tensor G6晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 散熱、燃料電池雙引擎發威！高力亮燈漲停、重返千金股

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

AI液冷散熱及燃料電池題材持續發酵，高力（8996）22日買盤湧入，盤中攻上1,080元漲停，漲幅9.87%，創近期波段新高，成交量同步放大。市場認為，高力受惠AI資料中心液冷散熱與備援供電需求升溫，加上6月營收及獲利同步成長，帶動資金回流布局。

盤面觀察，高力股價先前經歷一波修正，隨AI概念股買盤回籠及千金股族群轉強，今日吸引資金進場點火，帶動股價亮燈漲停，也成為AI散熱族群指標股之一。

高力6月營收7.2億元，年增37.5%；單月稅後純益6,000萬元，年增24.8%，每股純益（EPS）0.64元，反映AI相關產品出貨動能持續增溫。

隨全球AI資料中心建置加速，液冷散熱需求快速提升，高力主力產品板式熱交換器需求同步受惠。公司表示，散熱業務目前已是最大事業體，儘管第2季因部分客戶等待新一代晶片平台，出貨一度放緩，但7月出貨已較6月明顯回升。

法人指出，雲端服務供應商（CSP）預計自2026年下半年起陸續導入新一代ASIC運算平台，液對液冷卻液分配裝置（CDU）將進入放量階段，可望帶動板式熱交換器需求成長。高力為少數通過大型雲端客戶認證的供應商之一，隨資料中心散熱架構由氣冷轉向液冷，產品滲透率可望持續提升。

除液冷散熱外，高力燃料電池業務亦持續受惠AI資料中心對穩定供電需求增加。法人表示，新興雲端服務業者積極布局燃料電池備援電力系統，帶動相關供應鏈需求升溫；加上主要客戶Bloom Energy近期取得甲骨文2.8GW合作案，也進一步提升市場對高力後續接單的期待。

高力表示，目前燃料電池業務需求明確，受惠主要客戶訂單穩定。隨AI資料中心建置持續推進，市場對穩定供電需求可望同步增加，燃料電池將成為公司重要成長動能。

法人指出，高力原規劃於2027年底將Bloom Energy熱反應盒（Hot Box）產能擴增至2026年的三至四倍，並於2028年底進一步提升至六至七倍；不過，由於客戶需求優於預期，相關擴產時程已提前啟動，顯示後續接單動能持續強勁。

營收

延伸閱讀

高力6月 EPS 0.64元

時碩切入 AI 液冷散熱鏈

天品搶伺服器液冷清洗

AI 股反撲拉高台股收盤漲點、盤中漲點居史上第二 台積電收高90元

相關新聞

台股早盤續飆逾千點重返45K！台積電站回月線 被動元件亮一排紅燈

美股四大指數昨夜全面收高，晶片股強勢回神，費半指數勁揚5.21%，台積電（2330）ADR大漲5.55%，美光、SK海力士ADR同步飆升，帶動台指期夜盤勁揚586點。台股22日延續反彈氣勢，8月台指期開盤大漲625點、站回45,000點關卡，集中市場指數隨後開高280.88點、報44,513.75點，在台積電站回月線、領軍權值股走強，加上被動元件、記憶體及ABF載板等電子族群同步回神下，大盤漲點快速放大至逾1,000點，重返45,000點大關之上，收復10日線、直逼月線；主動統一升級50（00403A）、群益臺灣加權正2（00685L）、群創（3481）交投熱絡。

AI 散熱、燃料電池雙引擎發威！高力亮燈漲停、重返千金股

AI液冷散熱及燃料電池題材持續發酵，高力（8996）22日買盤湧入，盤中攻上1,080元漲停，漲幅9.87%，創近期波段新高，成交量同步放大。市場認為，高力受惠AI資料中心液冷散熱與備援供電需求升溫，加上6月營收及獲利同步成長，帶動資金回流布局。

美日韓記憶體巨頭狂飆！南亞科、華邦電、旺宏亮燈漲停買單高掛

美股記憶體族群昨夜強勢噴發，美光、SK海力士同步勁揚逾1成，激勵台日韓記憶體股同步走強。台股22日延續反彈氣勢，在國際龍頭領軍與AI需求續旺雙重利多帶動下，華邦電（2344）、旺宏（2337）、南亞科（2408）紛紛攻上漲停，排隊買單都超過萬張以上，記憶體族群全面點火，成為盤面最強主流之一。

台積電傳漲價 法人估今年 EPS 逾100元、明年150元

外媒傳出，台積電（2330）先進與成熟製程代工價格2027年起將漲價5~10%甚至更多，以反映材料、生產設備、海外設廠的成本增加，台積電並與客戶自今年6月左右開始談判價格，7月商定，2027年生效。

台股報復性V轉 創1,783最大漲點

台股昨（21）日出現報復性V轉，搶短買盤湧現，配合內資法人積極點火、力抗外資賣壓，指數終場勁揚1,783點，創史上最大漲點，收44,232點，一舉收復44K大關及季線失土，技術面日K呈「破底翻」走勢。

台股三引擎拚一路強彈 法人：這波低點有可能就是下半年的底部

台股這波回檔，區間最大跌幅達12%，進入波段跌幅逾10%、不及20%的「修正」階段後，昨（21）日出現觸底反彈的V轉走勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。