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GPU、ASIC 雙火點燃 PCB！欣興、南電亮燈 臻鼎、景碩大漲逾8%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

美股AI晶片股強勢反彈，買氣22日一路燒回台股PCB與載板族群。欣興（3037）、南電（8046）盤中分別攻上907元及1,305元，雙雙亮燈漲停；臻鼎-KY（4958）大漲9.23%至556元，景碩（3189）也勁揚8.71%至811元，成為半導體盤面中最強勢族群。

美股費城半導體指數昨日大漲5.21%，超微（AMD）勁揚8.11%，輝達（NVIDIA）也上漲約2%。輝達執行長黃仁勳今日又表示，AI伺服器需求每年都在倍增，後續還需要更多工廠跟上需求，再度替AI硬體供應鏈注入一劑強心針。

隨Google、Meta等雲端大廠加快發展自研ASIC，AI晶片需要的ABF載板面積、層數及製程難度同步提高，從晶片載板、運算板到交換器板的價值都跟著拉升。外資估計，Rubin平台相較Blackwell，PCB及ABF載板的單機價值都將明顯成長。

臻鼎已正式加入NVIDIA MGX生態系；欣興是市場公認的輝達高階ABF載板主力供應商，同時也握有多家ASIC客戶。景碩則傳出切入GB200與Vera Rubin載板供應鏈，並拿下Google、Meta相關ASIC訂單。

南電高階ABF載板比重高，同樣吃得到GPU、ASIC及伺服器CPU規格升級商機。市場看好，在AI晶片需求持續成長、載板材料供應仍偏緊之下，相關業者後續仍有量價齊揚空間。

臻鼎 景碩 欣興

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