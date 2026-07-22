快訊

爆簡舒培要求市府統計她索資用多少紙 王鴻薇：哪門子緊急問政？

2026米其林指南這3家淚點滿滿！ 掉星再摘星、打破魔咒、這家主廚抱照默哀淚灑現場

Pixel 11a內部代號曝光「與台灣有關」！傳升級Tensor G6晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電紅翻黑 台股千點漲勢收斂45000點多空震盪

中央社／ 台北22日電

美國費城半導體指數週二勁揚逾5%，台股繼21日大漲1783點創史上最大收盤漲點後，今延續反彈動能，早盤一度大漲1090點；隨後台積電股價翻黑，台股漲幅收斂。至10時30分，集中市場指數上漲812點，呈現45000點關卡震盪。

4大權值股中，台積電盤中最多上漲35元至2445元，盤中由紅翻黑，最多下跌15元；聯發科今天盤中最多漲330元，上攻至4000元關卡；台達電最多上漲115元至1950元；鴻海早盤最多漲13元至259元。

近期跌深的被動元件類股今天表現強勢，龍頭國巨盤中最多大漲近9%，隨後漲幅收斂。其他包括華新科、鈺邦、大毅、華容、蜜望實、金山電等多檔個股股價亮燈漲停。

電子類股指數上漲1.88%、金融類股指數上漲1%，代表中小型股票的櫃買指數上漲4.4%。

國泰投信基金經理人蘇鼎宇分析，近期科技股大跌，主要是市場逢高獲利了結，修正的是股價，產業趨勢與基本面未見減弱，市場投資方向正由「資金驅動」轉向「基本面驅動」，具備技術領先、獲利成長及全球競爭力的科技龍頭，可望持續受到市場青睞。

蘇鼎宇觀察，近期台積電法人說明會二度上修全年資本支出至600億至640億美元，並宣布加碼投資美國亞利桑那州廠，反映出全球AI需求仍具結構性成長動能。

台積電 台股 國巨

延伸閱讀

台股反攻43K、44K 兩大關！聯發科、台光電等千金軍團強勢攻漲停

AI 股反撲拉高台股收盤漲點、盤中漲點居史上第二 台積電收高90元

台股早盤續飆逾千點重返45K！台積電站回月線 被動元件亮一排紅燈

台股飆1,783點創史上最大漲點！投信大手筆力挺 外資卻連13賣

相關新聞

台股早盤續飆逾千點重返45K！台積電站回月線 被動元件亮一排紅燈

美股四大指數昨夜全面收高，晶片股強勢回神，費半指數勁揚5.21%，台積電（2330）ADR大漲5.55%，美光、SK海力士ADR同步飆升，帶動台指期夜盤勁揚586點。台股22日延續反彈氣勢，8月台指期開盤大漲625點、站回45,000點關卡，集中市場指數隨後開高280.88點、報44,513.75點，在台積電站回月線、領軍權值股走強，加上被動元件、記憶體及ABF載板等電子族群同步回神下，大盤漲點快速放大至逾1,000點，重返45,000點大關之上，收復10日線、直逼月線；主動統一升級50（00403A）、群益臺灣加權正2（00685L）、群創（3481）交投熱絡。

AI 散熱、燃料電池雙引擎發威！高力亮燈漲停、重返千金股

AI液冷散熱及燃料電池題材持續發酵，高力（8996）22日買盤湧入，盤中攻上1,080元漲停，漲幅9.87%，創近期波段新高，成交量同步放大。市場認為，高力受惠AI資料中心液冷散熱與備援供電需求升溫，加上6月營收及獲利同步成長，帶動資金回流布局。

美日韓記憶體巨頭狂飆！南亞科、華邦電、旺宏亮燈漲停買單高掛

美股記憶體族群昨夜強勢噴發，美光、SK海力士同步勁揚逾1成，激勵台日韓記憶體股同步走強。台股22日延續反彈氣勢，在國際龍頭領軍與AI需求續旺雙重利多帶動下，華邦電（2344）、旺宏（2337）、南亞科（2408）紛紛攻上漲停，排隊買單都超過萬張以上，記憶體族群全面點火，成為盤面最強主流之一。

台積電傳漲價 法人估今年 EPS 逾100元、明年150元

外媒傳出，台積電（2330）先進與成熟製程代工價格2027年起將漲價5~10%甚至更多，以反映材料、生產設備、海外設廠的成本增加，台積電並與客戶自今年6月左右開始談判價格，7月商定，2027年生效。

台股報復性V轉 創1,783最大漲點

台股昨（21）日出現報復性V轉，搶短買盤湧現，配合內資法人積極點火、力抗外資賣壓，指數終場勁揚1,783點，創史上最大漲點，收44,232點，一舉收復44K大關及季線失土，技術面日K呈「破底翻」走勢。

台股三引擎拚一路強彈 法人：這波低點有可能就是下半年的底部

台股這波回檔，區間最大跌幅達12%，進入波段跌幅逾10%、不及20%的「修正」階段後，昨（21）日出現觸底反彈的V轉走勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。