台積電紅翻黑 台股千點漲勢收斂45000點多空震盪

美國費城半導體指數週二勁揚逾5%，台股繼21日大漲1783點創史上最大收盤漲點後，今延續反彈動能，早盤一度大漲1090點；隨後台積電股價翻黑，台股漲幅收斂。至10時30分，集中市場指數上漲812點，呈現45000點關卡震盪。

4大權值股中，台積電盤中最多上漲35元至2445元，盤中由紅翻黑，最多下跌15元；聯發科今天盤中最多漲330元，上攻至4000元關卡；台達電最多上漲115元至1950元；鴻海早盤最多漲13元至259元。

近期跌深的被動元件類股今天表現強勢，龍頭國巨盤中最多大漲近9%，隨後漲幅收斂。其他包括華新科、鈺邦、大毅、華容、蜜望實、金山電等多檔個股股價亮燈漲停。

電子類股指數上漲1.88%、金融類股指數上漲1%，代表中小型股票的櫃買指數上漲4.4%。

國泰投信基金經理人蘇鼎宇分析，近期科技股大跌，主要是市場逢高獲利了結，修正的是股價，產業趨勢與基本面未見減弱，市場投資方向正由「資金驅動」轉向「基本面驅動」，具備技術領先、獲利成長及全球競爭力的科技龍頭，可望持續受到市場青睞。

蘇鼎宇觀察，近期台積電法人說明會二度上修全年資本支出至600億至640億美元，並宣布加碼投資美國亞利桑那州廠，反映出全球AI需求仍具結構性成長動能。