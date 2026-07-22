台股早盤續飆逾千點重返45K！台積電站回月線 被動元件亮一排紅燈

美股四大指數昨夜全面收高，晶片股強勢回神，費半指數勁揚5.21%，台積電（2330）ADR大漲5.55%，美光、SK海力士ADR同步飆升，帶動台指期夜盤勁揚586點。台股22日延續反彈氣勢，8月台指期開盤大漲625點、站回45,000點關卡，集中市場指數隨後開高280.88點、報44,513.75點，在台積電站回月線、領軍權值股走強，加上被動元件、記憶體及ABF載板等電子族群同步回神下，大盤漲點快速放大至逾1,000點，重返45,000點大關之上，收復10日線、直逼月線；主動統一升級50（00403A）、群益臺灣加權正2（00685L）、群創（3481）交投熱絡。

2026-07-22 09:14