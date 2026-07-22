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台股早盤續飆逾千點重返45K！台積電站回月線 被動元件亮一排紅燈

丁學文專欄／恐懼催生股市狂熱 散戶終將樂極生悲？

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台股早盤續飆逾千點重返45K！台積電站回月線 被動元件亮一排紅燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美股四大指數昨夜全面收高，晶片股強勢回神，費半指數勁揚5.21%，台積電（2330）ADR大漲5.55%，美光、SK海力士ADR同步飆升，帶動台指期夜盤勁揚586點。台股22日延續反彈氣勢，8月台指期開盤大漲625點、站回45,000點關卡，集中市場指數隨後開高280.88點、報44,513.75點，在台積電站回月線、領軍權值股走強，加上被動元件、記憶體及ABF載板等電子族群同步回神下，大盤漲點快速放大至逾1,000點，重返45,000點大關之上，收復10日線、直逼月線；主動統一升級50（00403A）、群益臺灣加權正2（00685L）、群創（3481）交投熱絡。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高30元、報2,440元，站回月線之上；台達電（2308）開1,920元、鴻海（2317）開249元、聯發科（2454）開4,000元、日月光投控（3711）開668元。

類股方面，塑膠、電子零組件、玻陶、光電等漲幅居前，綠能環保、居家生活、食品等相對疲弱。

回顧台股21日表現，集中市場指數上漲1,783.17點，創歷史收盤最大漲點，報44,232.87點，成交值8,367.94億元。三大法人買超162.89億元，包括外資賣超43.32億元、投信買超171.14億元、自營商買超35.07億元。

法人指出，台股重返季線、KD與RSI同步轉強，短線技術面改善，但成交量不足、融資回升，籌碼仍待沉澱，預料指數將於季線之上震盪。市場聚焦科技巨頭財報與AI資本支出，操作宜保留資金彈性，聚焦台積電、AI供應鏈及基本面強勁族群。

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台積電傳漲價 法人估今年 EPS 逾100元、明年150元

外媒傳出，台積電（2330）先進與成熟製程代工價格2027年起將漲價5~10%甚至更多，以反映材料、生產設備、海外設廠的成本增加，台積電並與客戶自今年6月左右開始談判價格，7月商定，2027年生效。

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